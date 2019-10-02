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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
02.10.2019 - 09:14, Son Güncelleme:

PUBG için çapraz platform oyun konsollarına geldi

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PUBG için çapraz platform oyun konsollarına geldi

PUBG Corporation konsol sunucuları için en son güncellemesini yayınladı! 4.3 Güncellemesi, Xbox One ve PlayStation 4 kullanıcılarına çapraz platform oynamayı tanıtıyor. Her iki konsoldan oyuncular artık aynı eşleştirme havuzuna dahil olabilir ve ilk defa savaş arenalarına katılabilir.

PUBG 4.3 Güncellemesi, oyuncuları her maçta hayatta kalma becerileri için ödüllendiren Hayatta Kalma Ustalığı formunda ilerlemeyi takip etmenin yeni bir yöntemini de getiriyor. Her çarpışma karşılaşmasının ayrıntılı bir incelemesine, oyuncuların ve ekiplerinin savaş boyunca nasıl performans gösterdiğinin takibi için bakılabilir.

Hayatta Kalma Ustalığı ayrıca diğer oyuncularla etkileşime girdiğinde hayatta kalma başarınızı göstermenin yeni bir yolu olan PUBG ID'yi tanıtıyor. PUBG ID'nizi tamamen size özel kılmak için isim plakanızı, amblemlerinizi ve hatta karakterinizin pozunu kişiselleştirebilirsiniz.

Ayrıca 4.3 Güncellemesi, yepyeni bir kasa silahı, çift namlulu, pompalı, DBS av tüfeği de barındırıyor. 14 mermi tutan ve saniyede iki atış yapabilecek olan DBS, oyunların son çeyreğinde gerçekleşen yakın dövüşlerde çok önemli olacak. 

Konsol Güncellemesi 4.3'te de çeşitli değişiklikler ve hata düzeltmeleri var, bu nedenle daha fazla ayrıntı için tam düzeltme notlarını buradan kontrol ettiğinizden emin olmalısınız.

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