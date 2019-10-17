PUBG helikopter hangi haritada? PUBG mobile helikopter modu
PUBG mobile yeni bir mod ile oyunseverlerin karşısına çıktı. Oyun içerisine helikopter modu gibi yeniliği dahil eden PUBG Mobile, yeniden canlandırma özelliği ile de çok konuşulacak. Peki, PUBG Mobile helikopter modu hangi haritada ve nasıl kullanılır? İşte, 0.15 güncellemesi ile gelen helikopter özelliği ve diğer tüm yenilikleri ile PUBG Mobile...
FPS oyun tutkunlarının severek oynadığı PUBG Mobile helikopter özelliği ile dikkatleri üzerine çekti. Her geçen gün yeni özellikleri oyuncularla buluşturan PUBG Mobile, bu kez helikopter ve yeniden canlandırma ile ön planda olacak. Peki, PUBG Mobile helikopter modu hangi haritada kullanılabilecek? İşte, o detaylar
YENİ GELEN ÖZELLİKLER NELER?
Oyun içerisine pek çok detay ekleyen PUBG yaratıcıları, amfibi aracı olan BRDM-2 ve helikopterleri oyuna dahil etti. Bunun yanı sıra patlayan yakıt varilleri de oyuna dinamiklik kazandıran bir diğer yapı oldu.
Aynı zamanda karakterler erişilemeyen yerlere ulaşmak için artık havada sıçrayabilme özelliğini de kullanabilecek. Bu bahsedilen tüm özellikler Survive Till Dawn - Halloween modu ile birlikte yayında olacak. Bu modu cihazına dahil etmeyen oyuncular, helikopter ve amfibi aracı gibi yenilikleri göremeyecek. İşte, o özelliklerden bazıları
Takım arkadaşını canlandırma
Oyuncular, ölü takım arkadaşlarının kimlik kartlarını alarak İletişim Kulesi'nde yeniden canlandırabilecek.
Ağır silahlar
RPG-7, M3E1-A, M79 Bombası Fırlatıcı, MGL Bombası Fırlatıcı, M134 Minigun oyun içerisinde ağır silahlar arasına eklenecek.
Helikopterler
Oyunun en can alıcı özelliği ise helikopterler olacak. Onları bulup savaşa dahil etmek ise büyük bir mücadele gerektirecek.
Süper Silah Sandığı
Bu sandık düzenli olarak ve 3 dakikada bir aktif hale gelecek. Sandık genel manada hava silahları içerecek.
Araç Tamir Paketi
Aracın hasarını ve lastiklerini onarır.
Air Strike Beacon
Hava saldırısını çağırır.
Yakıt Varilleri
Mermiler veya atılabilir maddeler tarafından vurulduğunda, yakıt varilleri patlar ve yakındaki oyunculara zarar verir. Tüm haritalarda bulunur.
BRDM-2 Amfibi Zırhlı Araç (tüm haritalar)
- Su geçirmez ve esnek. Kurşun geçirmez lastiklerle donatılmıştır.
- Alınan hasarı azaltır.
- Sadece Parlama Tabancası ile çağrılabilir. Zırhlı UAZ'ın yerini alır.
Graffiti:
- Savaş alanındaki herhangi bir nesnede grafiti bırakabilir.
Ekstra özellikler
- Önceden erişilemeyen yerlere ulaşmak için binalar ve konteynerler arasında tırmanın.
- Atla düğmesine dokunun, daha sonra havada duran havada doğru zamanda tekrar atlayın.
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