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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
Haber Giriş: 17.10.2019 - 12:02, Son Güncelleme:

PUBG helikopter hangi haritada? PUBG mobile helikopter modu

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PUBG helikopter hangi haritada? PUBG mobile helikopter modu

PUBG mobile yeni bir mod ile oyunseverlerin karşısına çıktı. Oyun içerisine helikopter modu gibi yeniliği dahil eden PUBG Mobile, yeniden canlandırma özelliği ile de çok konuşulacak. Peki, PUBG Mobile helikopter modu hangi haritada ve nasıl kullanılır? İşte, 0.15 güncellemesi ile gelen helikopter özelliği ve diğer tüm yenilikleri ile PUBG Mobile...

FPS oyun tutkunlarının severek oynadığı PUBG Mobile helikopter özelliği ile dikkatleri üzerine çekti. Her geçen gün yeni özellikleri oyuncularla buluşturan PUBG Mobile, bu kez helikopter ve yeniden canlandırma ile ön planda olacak. Peki, PUBG Mobile helikopter modu hangi haritada kullanılabilecek? İşte, o detaylar

YENİ GELEN ÖZELLİKLER NELER?

Oyun içerisine pek çok detay ekleyen PUBG yaratıcıları, amfibi aracı olan BRDM-2 ve helikopterleri oyuna dahil etti. Bunun yanı sıra patlayan yakıt varilleri de oyuna dinamiklik kazandıran bir diğer yapı oldu.

Aynı zamanda karakterler erişilemeyen yerlere ulaşmak için artık havada sıçrayabilme özelliğini de kullanabilecek. Bu bahsedilen tüm özellikler Survive Till Dawn - Halloween modu ile birlikte yayında olacak. Bu modu cihazına dahil etmeyen oyuncular, helikopter ve amfibi aracı gibi yenilikleri göremeyecek. İşte, o özelliklerden bazıları

Takım arkadaşını canlandırma
Oyuncular, ölü takım arkadaşlarının kimlik kartlarını alarak İletişim Kulesi'nde yeniden canlandırabilecek.

Ağır silahlar
RPG-7, M3E1-A, M79 Bombası Fırlatıcı, MGL Bombası Fırlatıcı, M134 Minigun oyun içerisinde ağır silahlar arasına eklenecek.

Helikopterler
Oyunun en can alıcı özelliği ise helikopterler olacak. Onları bulup savaşa dahil etmek ise büyük bir mücadele gerektirecek.

Süper Silah Sandığı
Bu sandık düzenli olarak ve 3 dakikada bir aktif hale gelecek. Sandık genel manada hava silahları içerecek.

Araç Tamir Paketi
Aracın hasarını ve lastiklerini onarır.

Air Strike Beacon
Hava saldırısını çağırır.

Yakıt Varilleri
Mermiler veya atılabilir maddeler tarafından vurulduğunda, yakıt varilleri patlar ve yakındaki oyunculara zarar verir. Tüm haritalarda bulunur.

BRDM-2 Amfibi Zırhlı Araç (tüm haritalar)
- Su geçirmez ve esnek. Kurşun geçirmez lastiklerle donatılmıştır.
- Alınan hasarı azaltır.
- Sadece Parlama Tabancası ile çağrılabilir. Zırhlı UAZ'ın yerini alır.

Graffiti:
- Savaş alanındaki herhangi bir nesnede grafiti bırakabilir.

Ekstra özellikler

- Önceden erişilemeyen yerlere ulaşmak için binalar ve konteynerler arasında tırmanın.
- Atla düğmesine dokunun, daha sonra havada duran havada doğru zamanda tekrar atlayın.

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