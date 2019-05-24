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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
24.05.2019 - 15:47, Son Güncelleme:

PUBG hataları ve çözümleri: PUBG Lite failed to Initializing hatası nasıl çözülür?

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PUBG hataları ve çözümleri: PUBG Lite failed to Initializing hatası nasıl çözülür?

Sistem gereksinimleri dolayısıyla geniş bir kitlenin erişimine açılan PUBG Lite, beta test aşamasında olması dolayısıyla bazı hataları da beraberinde getirdi. Oyuna başlamak isteyen birçok kişi PUBG Lite hata ve çözümlerini internet üzerinden araştırmaya başladı. İşte, PUBG Lite failed to Initializing hatası ve diğer hataların çözümü hakkında detaylı bilgiler

PUBG Lite oyuncularının failed to Initializing hatası için çözüm arayışı devam ediyor. Oyunu başlatma konusunda problem yaşayan oyuncular, internet üzerinden yanıt aramaya başladı. İşte, PUBG Lite hataları ve çözümleri hakkında bazı bilgiler

 

FAİLED TO INİTİALİZİNG (BAŞLATILAMADI) HATASININ ÇÖZÜMÜ

Aşağıda gördüğünüz hata mesajının nedeni oyunun anti-cheat çözümünü başlatamamasıdır. Çözümlerinden biri bilgisayarınızı ya da Launcher’ı (istemciyi) yeniden başlatmanız olacaktır. Ayrıca, ağınıza müdahele eden programlar varsa, bu tarz programların da devre dışı olduğundan emin olunuz.

PUBG hataları ve çözümleri: PUBG Lite failed to Initializing hatası nasıl çözülür

MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELERDİR?

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 64-bit

CPU:Çekirdek i3 2.4 GHz

RAM: 4GB

GPU: Intel HD Grafik 4000

HDD: 4GB

PUBG hataları ve çözümleri: PUBG Lite failed to Initializing hatası nasıl çözülür

DİĞER HATALARIN ÇÖZÜMÜ

1. Global Shader ya da Cooked Content Hatası

PUBG LITE çalışmak için DirectX 11’e ihtiyaç duyar ve eğer aşağıdaki gibi bir hata alıyorsanız, lütfen DirectX’i güncellediğinizden emin olun.

PUBG hataları ve çözümleri: PUBG Lite failed to Initializing hatası nasıl çözülür

2. “DX11 feature level 10.0 is required to run the engine”

Eğer aşağıdaki hatayı alıyorsanız, ekran/grafik kartınız Directx11’i desteklemiyordur. Bu yüzden oyuna giriş yapamıyor olacaksınız.

PUBG hataları ve çözümleri: PUBG Lite failed to Initializing hatası nasıl çözülür

3. Fatal Error (Assertion Failed)

Eğer aşağıdaki gibi bir hata mesajı alıyorsanız, ekran kartınız büyük bir ihtimalle çok ısınmış ya da fanı tozlanmış olabilir. Bu sorunları gidermenize rağmen problem devam ediyorsa, ekran kartı sürücüsünü kaldırmanızı ve yeniden yüklemenizi tavsiye ederiz.

PUBG hataları ve çözümleri: PUBG Lite failed to Initializing hatası nasıl çözülür

4. NVIDIA Geforce Problemi

Aşağıdaki hata mesajını, eğer ekran kartı sürücünüz güncel değilse alıyor olabilirsiniz. Nvidia ekran kartları için sürücü yükleme adımlarını aşağıda görebilirsiniz.

PUBG hataları ve çözümleri: PUBG Lite failed to Initializing hatası nasıl çözülür

5. Launcher.exe – Bad Image

Aşağıdaki ekran görüntüsünde göreceğiniz bir hata mesajı aldığınızda, Microsoft Visual C++’nin doğru yüklenmediğini söyleyebiliriz. Nasıl yükleyeceğiniz konusunda aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

PUBG hataları ve çözümleri: PUBG Lite failed to Initializing hatası nasıl çözülür

6. SwapChain ->SetFullscreenState(false,Null) failed.

Aşağıdaki hata mesajı ile karşılaşıyorsanız, DirectX sürücünüz güncel olmayabilir ya da ekran kartı sürücünüz güncel olmayabilir. Tavsiyemiz, bilgisayarınızı yeniden başlattıktan sonra, ekran kartı sürücünüzü güncellemek olacaktır. Sorunun devamı halinde, pencere moduna geçmeyi deneyebilirsiniz –> Sistem Ayarları > Görüntü Ayarları > Görüntü Modu > Pencere

PUBG hataları ve çözümleri: PUBG Lite failed to Initializing hatası nasıl çözülür

7. Bölgeniz için uygun değildir / Not available in your region.

PUBG LITE, şu an için yalnızca belirli ülkeler için oynanabilir durumdadır. Eğer bu bölgeler/ülkeler dışında bir yerden oyuna bağlanmak istiyorsanız, aşağıdaki gibi bir hata mesajı alıyor olabilirsiniz. Bu sorunu gidermek için lütfen, doğru Saat ve Zaman diliminde olduğunuzu ve VPN gibi 3. parti programların açık olmadığını kontrol edin ve yeniden deneyin.

PUBG hataları ve çözümleri: PUBG Lite failed to Initializing hatası nasıl çözülür

8. Error – 620002

Aşağıdaki hata ile karşılaşan oyuncular, oyunun kurulu olduğu klasörü silip, oyunu bilgisayarından tamamen kaldırıp, websitemizden oyunu tekrar indirmesi gerekmektedir.

PUBG hataları ve çözümleri: PUBG Lite failed to Initializing hatası nasıl çözülür

Bilgisayarım 32 bit destekliyor, PUBG LITE oynayabilir miyim?

Üzgünüz ama PUBG LITE yalnızca 64 bit’i destekliyor.

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