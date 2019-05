PUBG hataları ve çözümleri: PUBG Lite failed to Initializing hatası nasıl çözülür?

PUBG Lite oyuncularının failed to Initializing hatası için çözüm arayışı devam ediyor. Oyunu başlatma konusunda problem yaşayan oyuncular, internet üzerinden yanıt aramaya başladı. İşte, PUBG Lite hataları ve çözümleri hakkında bazı bilgiler

FAİLED TO INİTİALİZİNG (BAŞLATILAMADI) HATASININ ÇÖZÜMÜ

Aşağıda gördüğünüz hata mesajının nedeni oyunun anti-cheat çözümünü başlatamamasıdır. Çözümlerinden biri bilgisayarınızı ya da Launcher’ı (istemciyi) yeniden başlatmanız olacaktır. Ayrıca, ağınıza müdahele eden programlar varsa, bu tarz programların da devre dışı olduğundan emin olunuz.

MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELERDİR?

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 64-bit

CPU:Çekirdek i3 2.4 GHz

RAM: 4GB

GPU: Intel HD Grafik 4000

HDD: 4GB

DİĞER HATALARIN ÇÖZÜMÜ

1. Global Shader ya da Cooked Content Hatası

PUBG LITE çalışmak için DirectX 11’e ihtiyaç duyar ve eğer aşağıdaki gibi bir hata alıyorsanız, lütfen DirectX’i güncellediğinizden emin olun.

2. “DX11 feature level 10.0 is required to run the engine”

Eğer aşağıdaki hatayı alıyorsanız, ekran/grafik kartınız Directx11’i desteklemiyordur. Bu yüzden oyuna giriş yapamıyor olacaksınız.

3. Fatal Error (Assertion Failed)

Eğer aşağıdaki gibi bir hata mesajı alıyorsanız, ekran kartınız büyük bir ihtimalle çok ısınmış ya da fanı tozlanmış olabilir. Bu sorunları gidermenize rağmen problem devam ediyorsa, ekran kartı sürücüsünü kaldırmanızı ve yeniden yüklemenizi tavsiye ederiz.

4. NVIDIA Geforce Problemi

Aşağıdaki hata mesajını, eğer ekran kartı sürücünüz güncel değilse alıyor olabilirsiniz. Nvidia ekran kartları için sürücü yükleme adımlarını aşağıda görebilirsiniz.

5. Launcher.exe – Bad Image

Aşağıdaki ekran görüntüsünde göreceğiniz bir hata mesajı aldığınızda, Microsoft Visual C++’nin doğru yüklenmediğini söyleyebiliriz. Nasıl yükleyeceğiniz konusunda aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

6. SwapChain ->SetFullscreenState(false,Null) failed.

Aşağıdaki hata mesajı ile karşılaşıyorsanız, DirectX sürücünüz güncel olmayabilir ya da ekran kartı sürücünüz güncel olmayabilir. Tavsiyemiz, bilgisayarınızı yeniden başlattıktan sonra, ekran kartı sürücünüzü güncellemek olacaktır. Sorunun devamı halinde, pencere moduna geçmeyi deneyebilirsiniz –> Sistem Ayarları > Görüntü Ayarları > Görüntü Modu > Pencere

7. Bölgeniz için uygun değildir / Not available in your region.

PUBG LITE, şu an için yalnızca belirli ülkeler için oynanabilir durumdadır. Eğer bu bölgeler/ülkeler dışında bir yerden oyuna bağlanmak istiyorsanız, aşağıdaki gibi bir hata mesajı alıyor olabilirsiniz. Bu sorunu gidermek için lütfen, doğru Saat ve Zaman diliminde olduğunuzu ve VPN gibi 3. parti programların açık olmadığını kontrol edin ve yeniden deneyin.

8. Error – 620002

Aşağıdaki hata ile karşılaşan oyuncular, oyunun kurulu olduğu klasörü silip, oyunu bilgisayarından tamamen kaldırıp, websitemizden oyunu tekrar indirmesi gerekmektedir.

Bilgisayarım 32 bit destekliyor, PUBG LITE oynayabilir miyim?

Üzgünüz ama PUBG LITE yalnızca 64 bit’i destekliyor.