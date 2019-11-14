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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
14.11.2019 - 07:24, Son Güncelleme:

PUBG Güncelleme 5.2 geliyor! İşte oyunculara sunulacak tüm yenilikler

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PUBG Güncelleme 5.2 geliyor! İşte oyunculara sunulacak tüm yenilikler

Sezon 5 devam ediyor ve araçlarla eğlence yeni bir yıkıcı alet ile devam ediyor. PUBG Güncelleme 5.2, Çivi Kapanı, Yol Noktası Sistemi, Vikendi’de bazı dengeleyici güncellemeler ve PUBG Labs ile içeriği test etmek için yeni seçenekler sunuyor.

Bu güncellemede oyuncular yeni eklenen Çivi Kapanı’nı yerleştirerek araç saldırılarının önüne geçebilecekler. Ayrıca Vikendi, karla kaplı adayı bir keskin nişancının oyun alanına dönüştürecek birçok iyileştirme ve değişiklik sunuyor. Daha savunulabilir keskin nişancı pozisyonları için birçok binanın pencereleri azaltıldı, küçük şehirlerde daha fazla görüş alanı için bazı binalar ve molozlar kaldırılırken, trafiğin yoğun olduğu alanlardaki duvarlar, ağaçlar ve kayalar taşıtların daha iyi manevra yapabilmeleri için temizlendi. 

Biraz yönünü kaybetmiş mi hissediyorsun? PC Oyuncuları ve takım arkadaşları artık Yol Noktası sistemi ile stratejilerini, rotalarını ve yönlerini daha iyi planlayabilirler. Son çembere kadar rotanızı tamamlamak için birden fazla rota noktaları işaretlerken herkese öncülük edin. Son olarak, bu güncelleme PUBG Labs ile deneysel içeriği test etmek için yeni bir yolun eklendiğini de gösteriyor. Labs, topluluğun Battle Royale etrafındaki olasılıkları daha fazla araştırmasını sağlayacak deneysel sistemler ve oyun modları içerecek. 

Tüm bu güncellemeler ve daha fazlası, Güncelleme 5.2, 20 Kasım’da PC canlı sunucularında ve 26 Kasım’da konsol canlı sunucularında başlatıldığında erişilebilir olacak.

ABD'de robotlar futbol oynadıABD'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından üretilen minik robotlar parkta futbol oynadı. MIT Biyobenzetim Robotik Laboratuvarı tarafından üretilen Mini Cheetah robotları, yeşil alanda futbol oynarken görüntülendi. Her biri 9 kilogram ağırlığındaki robotlar, dört bacağıyla hareket ederek kendi etrafında 180 derece dönebiliyor. Mini robotların, saatte yaklaşık 8 kilometre hızla koşabildiği, düştüğünde kendi kendine kalkabildiği ve yüksek bir yerden atladığında yumuşak bir iniş yapabildiği belirtildi.
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