PUBG Global Series 2020 elemeleri ve detayları açıklandı

Dört PUBG espor etkinliğinin ilki PGS: Berlin, 31 Mart - 12 Nisan tarihleri arasında Messe Berlin'de düzenlenecek. 10-12 Nisan tarihlerinde Büyük Finaller sona ermeden önce PGS: Berlin'in Grup Sahnesi 31 Mart - 3 Nisan'da, ardından Eleme Aşaması ise 4 - 5 Nisan'da gerçekleşecek.

Üç PGS etkinliğinin her birinde toplam 32 takım mücadele edecek. En son küresel yarışmanın ilk dört takımı direkt olarak bir sonraki etkinliğe katılmaya hak kazanacak. Kalan 28 slot, Kore, Çin, Japonya, Avrupa, Amerika ve Asya Pasifik dahil olmak üzere altı bölgeden birinde bölgesel elemelere katılan takımlar tarafından doldurulacak.

Her PGS etkinliği üç aşamadan oluşacak; Grup Aşaması, Eleme Aşaması ve Büyük Finaller. Etkinlik toplam dokuz gün sürecek. Grup Aşamasındaki 32 takımdan ilk 12 takım (her gruptan altı) Büyük Finallere yükselecek. Eleme Aşaması, dört takımın daha Grand Finals trenini yakalaması için son fırsat olacak.



2020 PUBG Dünya Şampiyonlarını taçlandırmak için 16 takım PGC 2020'de savaşacak. Üçüncü PGS etkinliğinden ilk dört takım, otomatik olarak PGC'ye katılmaya hak kazanacak. Kalan 12 yer, üç PGS etkinliğinin hepsinden Büyük Finallerde alınan puanların toplamı baz alınarak en üst sıradaki takımlar tarafından doldurulacak.

Son olarak PGC 2019'un 6+ milyon dolarlık ödül havuzunu ve kitle fonlaması çabalarını geliştiren PUBG Corporation, katılımcı ekipler için daha çeşitlendirilmiş bir gelir paylaşım programı oluşturmayı hedefliyor. Ödül havuzu ve kitle fonlaması ile profesyonel takımlar, her PGS etkinliği için minimum 20.000 ABD Doları garanti edebilirler. İlk üç PGS etkinliği, her biri 500.000 ABD Doları ödül havuzuna sahip olurken, PGC 2.000.000 ABD Doları ödül verecek. Ayrıca, Pick’Em Challenge kitle fonlaması girişimleri kaliteli etkinlik öğeleriyle devam edecek. Tüm oyun içi eşya satışlarının % 25'i çeşitli yöntemlerle profesyonel ekiplere dağıtılacak.