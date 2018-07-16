PUBG Global Invitational 2018 finalistleri açıklandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriPUBG Global Invitational 2018 finalistleri açıklandı
GeriTeknoloji PUBG Global Invitational 2018 finalistleri açıklandı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Teknoloji
16.07.2018 - 06:49, Son Güncelleme:

PUBG Global Invitational 2018 finalistleri açıklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
PUBG Global Invitational 2018 finalistleri açıklandı

PUBG Corporation (PUBG), PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) turnuvası PUBG Global Invitational 2018 (PGI 2018) finaline katılacak olan 20 yetenekli takımı duyurdu. Toplam 2 milyon dolarlık bir ödül havuzuna sahip olan turnuvada, dünyanın en iyi takımları PUBG Dünya Şampiyonu unvanı için karşı karşıya gelecekler.

Amerika, Avrupa ve Asya bölgelerinde yapılan turnuvalar sonucu belirlenen en iyi 20 profesyonel PUBG takımı, PUBG Corp.’un ilk küresel e-spor turnuvasında yarışmaya hak kazandı. Turnuva, 25 - 29 Temmuz tarihleri arasında Berlin Mercedes-Benz Arena'da düzenlenecek.

Turnuvaya katılmaya hak kazanan PGI 2018 takımları hem üçüncü şahıs perspektifi (TPP) hem birinci şahıs perspektifi (FPP) ile yapılacak müsabakalarda mücadele edecek. TPP turnuvası 25-26 Temmuz'da gerçekleşirken, FPP maçları 28-29 Temmuz'da yapılacak. Her mod için 1 milyon dolar toplam ödül verilirken, turnuva sonunda her moddan birer takım dünya şampiyonu seçilecek.

PGI 2018’e katılacak takımların tam listesi:

AVRUPA

  • TEAM LIQUID (Scoom, Jeemzz, Sambty, Ibiza)
  • WELCOME TO SOUTH GEORGO (MiracU, Gaxy, vard, Larsen)
  • PITTSBURGH KNIGHTS (Voxsic, Draedon, texqs, Krama)

KUZEY AMERİKA

  • TEAM GATES (Mossy, Exko, Cillo, Mortify)
  • GHOST GAMING (Miccoy, Pr0phie, Turtle, BALLOC)
  • HONEY BADGER NATION (Timid, GrislyMallard9, Fastrail, w1ckk)

BAĞIMSIZ DEVLETLER TOPLULUĞU

  • NATUS VINCERE (POKAMOLODOY, pijamaenota, Drainys, iLame_ru)
  • AVANGAR GAMING (MuMiNo, keeN, 0nuqtive, DieZzz)

ÇİN

  • 4AM (4AMCPT, 4AMGuCun, 4AMALUKA, 4AMGODV)
  • OMG (OMGxiaorong, OMGxiaohaixxxx, OMGsilentBT_, OMGlionkk)

ASYA

  • REFUND GAMING (DjChip, Pino, MeoU, FunkyM)
  • MADE IN THAILAND/MITH (MiTH_MinORu, MiTH_Ezqelusia, MiTH_SviTT, MiTH_HoNBoya)
  • AHQ ESPORTS CLUB (ahq_K3, ahq_Waisun, ahq_W1nner, ahq_M4)

JAPONYA

  • CREST GAMING XANADU (CGX_Aries_, CGX_Rio01, CGX_Pureboy, CGX_Shianblue)
  • CREST GAMING WINDFALL (CGW_kurad, CGW_LevArie, CGW_MarimoSTAR, CGW_MrYoppy)

KORE

  • Gen.G GOLD (Chelator, Loki, EscA, SimSn)
  • Gen.G BLACK (YoonRoot, Esther, SexyPIG, Gramatic)

MENA (ORTA DOĞU VE KUZEY AFRİKA)

  • OYUN HIZMETLERI (POLLADERUC, MrSedaT, Colorist, tmhMM)

GÜNEY AMERİKA

  • SAVAGE ESPORTS (RagnarLoth, Maikzj, Loquix, SzylzEN)

OKYANUSYA

  • CHIEFS ESPORTS CLUB (eDGe, Champzzzz, P_for_Potato, kritikalmotion)
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

PUBG Global Invitational 2018 finalistleri açıklandı

TSE, TÜRKPATENT, TÜBA ve TÜBİTAK'ın yapısında düzenleme

iPhone'ların mutlaka bilmeniz gereken 'gizli' özellikleri

Gmail şifre kurtarma | Nasıl yapılır?