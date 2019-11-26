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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
26.11.2019 - 07:25, Son Güncelleme:

PUBG Global Championship turnuvasının galibi belli oldu

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PUBG Global Championship turnuvasının galibi belli oldu
Fotoğraf: PUBG

Gen.G takımı, PUBG Global Championship 2019'un (PGC) ilk kazananı olarak Pazar gecesi tarih yazdı. PUBG Esports’un ilk resmi sezonunun son ayağı olan PGC, üç hafta sonu boyunca düzenlenen ve profesyonel ekiplere 6 milyon doların üzerinde ödülün dağıtıldığı bir etkinlikti. Gen.G, Grup Aşaması (8-10 Kasım) ve Yarı Finaller’i (15-17 Kasım) geçtikten sonra Oakland Arena'da düzenlenen Büyük Finaller turnuvasında tacı almak için dünyanın dört bir yanından bir grup finalisti geride bıraktı.

Güney Kore’nin Gen.G’si, Büyük Finaller’in 2. gününde hiç çorba parası kazanamadı ama işi bitirmek için 1. günde kurdukları liderliği etkili bir şekilde devam ettirdi. Gen. G’nin, Çin’den Four Angry Men’i yenerek şampiyonluğu elde etmesi için tek yapması gereken şey iki puanlık arayı aşmak için günün son haritasındaki 10 skordu. 

PUBG Esports için harika bir yıl oldu. Taraftarların desteklediği bir ödül havuzu ve nihai övünme hakkı için tüm dünyadaki en iyi yeteneklerin yarıştığını görmek gerçekten başarmak için belirlediğimiz her şeyi özetliyor” diyor PUBG Corporation Central Esports Direktörü Jake Sin. “PUBG Global Championship oyuncularımıza, hayranlarımıza ve topluluğumuza heyecan verdi. Gen.G'yi ve rakiplerimizin geri kalanını bu inanılmaz etkinlik için tebrik ediyoruz!” 

2019 PUBG Esports sezonu heyecan verici anlar ve hikayeler ile dolu olarak sona erdi. Geçtiğimiz yaz PUBG topluluğu, Rus Takımı’nın Güney Kore'nin Seul kentindeki Nations Cup şampiyonluğunu muhteşem bir yetenek ve cesaret verici bir performansla kazandığını gördü. PGC 19 için, garantili ödül havuzu ile PGC 19 kitlesel fonlama çabaları arasında profesyonel ekiplere 6 milyon dolardan fazla ödül dağıtıldı. 

Oyunlar 150 milyar dolara dayandıPC ve konsol oyunları geride kalıyor, mobil oyunlar dahil oyun sektörü sadece 2019'da 150 milyar dolara yakın gelir yaratarak geleceği şekillendirmeye başladı bile. Dubai'de gerçekleştirilen On.DXB etkinliği kapsamında PUBG Mobile'ın mimarı Tencent'in daveti üzerine oyun zirvesini yakından takip ederken, Digital Age Yazı İşleri Müdürü Savaş Önemli ve ShiftDelete.Net'ten Gökey Yılmazer ile oyunlar üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.
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