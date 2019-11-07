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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
07.11.2019 - 08:52, Son Güncelleme:

PUBG Global Championship hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

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PUBG Global Championship hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

PUBG Corporation, bu hafta sonu başlayacak olan PUBG Global Championship (PGC) hakkındaki detayları açıkladı. Grup Aşaması (8-10 Kasım) ve Yarı Finaller (15-17 Kasım) Manhattan Beach'teki OGN Super Arena'da gerçekleştirilecek. Büyük Finaller (23-24 Kasım) ise Kaliforniya’daki Oakland Arena’da düzenlenecek.

PC ve konsol oyuncuları, 6-26 Kasım tarihleri arasında bir dizi özel oyun içi eşyaları satın alarak PGC heyecanını yaşayabilecek. Eşyalar arasında PGC 2019 Giysi Seti, Savaş Seti, M416 Silah Kostümü, Dacia Kostümü ve Victory Dance Emote yer alıyor. Eşya gelirinin yarısı katılımcı takımlara dağıtılacak. %25’i doğrudan 2 Milyon Dolarlık PGC ödül havuzuna eklenecek, kalan %25 ise PGC Pick’Em Challenge Etkinliği ile takımlar arasında paylaşılacak. 

PGC Pick’Em Challenge Etkinliği 6-22 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek ve espor hayranları turnuva kazananlarını doğru tahmin etmeleri durumunda seçkin ödüller kazanacaklar. Katılım sağlayan PC oyuncuları, her eşya aldıklarında bir adet oyun içi Takım Seçim Kuponu sahibi olacaklar. Oyuncular ayrıca herhangi bir genel karşılaşmanın ilk 10’unda bitirerek tek bir Takım Seçim Kuponu kazanabilirler. Kuponlar, kazanan takımı tahmin etme fırsatı için kullanılabilir ve doğru tahmin edenler, başka hiçbir yerde elde edilemeyen özel bir PGC Silah Kostüm Seti sahibi olacaklar. Bu sette AKM, SCAR-L, Mini 14, Kar98k ve Tava kaplamaları yer alıyor.  

PUBG Global Championship, bu hafta sonu Grup Aşamasında yarışan 32 takımla, dünyanın dört bir yanından en iyi PUBG Esports takımlarını bir araya getiriyor:

PUBG Global Championship hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

PUBG Global Championship hakkında yeni detaylar ortaya çıktı


VMware, yeni teknolojik ürün ve hizmetlerini tanıttıVMworld 2019 Avrupa etkinliğinde VMware, yeni teknolojik ürün ve hizmetlerinin yanı sıra stratejik iş ortaklıklarını tanıtarak her uygulamanın her bulut üzerinden her cihazda çalışmasını sağlayan yazılım mimarisi vizyonunu güçlendirdi. Şirketin teknoloji portföyünde yapılan güncellemeler, şirketin yerleşik güvenlik vizyonunun yanı sıra şirketlerin Kubernetes üzerinden yazılım kurma, yürütme ve yönetme şekillerinin dönüşümüne destek oluyor. Bu kapsamda VMWare Türkiye Ülke Müdürü Murat Mediceler, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu.
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