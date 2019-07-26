PUBG fiyatları ülkeden ülkeye değişiyor! En düşük fiyat nerede?
Milyonlarca oyuncuyu ekrana kilitleyen PUBG, yeni güncellemeleri aldıkça farklı haritalar ve seçenekleri kullanıcılara sunarken, diğer yandan oyunu her şeyiyle oynayabilmek için belirli bir ücreti gözden çıkarmanız gerekiyor. Peki PUBG hangi ülkede ne fiyattan satılıyor?
PUBG, Steam üzerinden 43,50 TL'ye satılıyor. Ancak şu sıra indirimde olduğu için bu fiyatı görüyorsunuz. İndirim öncesi oyunun fiyatı 87 TL'ye kadar çıkıyor. Peki diğer ülkelerde durum ne? Çin'de 7.12 dolar karşılığında PUBG'yi edinebiliyorsunuz. Hindistan'da bu fiyat 7.23 dolar, Brezilya'da 7.42 dolar.
İşte ülkelere göre PUBG fiyat listesi:
Kazakistan: 7.66 dolar
İsrail: 12.51 dolar
Güney Kore: 13.55 dolar
Kanada: 14.07 dolar
Kuveyt: 14.88 dolar
ABD: 14.99 dolar
Japonya: 15.26 dolar
Katar: 15.26 dolar
Suudi Arabistan: 15.99 dolar
İsviçre: 16.22 dolar
Avrupa Birliği ülkelerinde ortalama fiyat: 16.69 dolar
İngiltere: 16.83 dolar
Bu listeye bakıldığında PUBG oynamanın en pahalıya geldiği ülkenin İngiltere olduğu görülüyor.
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