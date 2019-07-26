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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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hurriyet.com.tr / ÖZEL
26.07.2019 - 08:12, Son Güncelleme:

PUBG fiyatları ülkeden ülkeye değişiyor! En düşük fiyat nerede?

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PUBG fiyatları ülkeden ülkeye değişiyor! En düşük fiyat nerede?

Milyonlarca oyuncuyu ekrana kilitleyen PUBG, yeni güncellemeleri aldıkça farklı haritalar ve seçenekleri kullanıcılara sunarken, diğer yandan oyunu her şeyiyle oynayabilmek için belirli bir ücreti gözden çıkarmanız gerekiyor. Peki PUBG hangi ülkede ne fiyattan satılıyor?

PUBG, Steam üzerinden 43,50 TL'ye satılıyor. Ancak şu sıra indirimde olduğu için bu fiyatı görüyorsunuz. İndirim öncesi oyunun fiyatı 87 TL'ye kadar çıkıyor. Peki diğer ülkelerde durum ne? Çin'de 7.12 dolar karşılığında PUBG'yi edinebiliyorsunuz. Hindistan'da bu fiyat 7.23 dolar, Brezilya'da 7.42 dolar. 

İşte ülkelere göre PUBG fiyat listesi:

Kazakistan: 7.66 dolar

İsrail: 12.51 dolar

Güney Kore: 13.55 dolar

Kanada: 14.07 dolar

Kuveyt: 14.88 dolar

ABD: 14.99 dolar

Japonya: 15.26 dolar

Katar: 15.26 dolar

Suudi Arabistan: 15.99 dolar

İsviçre: 16.22 dolar

Avrupa Birliği ülkelerinde ortalama fiyat: 16.69 dolar

İngiltere: 16.83 dolar

Bu listeye bakıldığında PUBG oynamanın en pahalıya geldiği ülkenin İngiltere olduğu görülüyor. 

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