PUBG: Dünyanın en iyileri 1 milyon dolar bağışlamak için yarışacak
27 Temmuz’daki destansı PUBG turnuvasında tüm dünyanın tanıdığı 40 yayıncı ve 40 profesyonel PUBG oyuncusu karşı karşıya gelecek.
PUBG Corporation, en iyi oyun yayıncısı ve en iyi 40 profesyonel PlayerUnknown’s Battlegrounds oyuncusunun canlı mücadele edecekleri turnuvayı duyurdu. PGI Charity Showdown adlı turnuva, https://www.twitch.tv/playbattlegrounds adresinde canlı yayınlanacak ve kurulan takımlar 1 milyon dolarlık büyük ödül için mücadele edecek. Kazanılan ödül, istenen bir yardım kuruluşuna bağışlanacak.
Berlin Mercedes-Benz Arena’da gerçekleştirilecek olan PUBG Global Invitational 2018 (PGI 2018) etkinliğinde, Türkiye saatiyle 27 Temmuz Cuma saat 17:00’de başlayacak olan canlı yayın, Twitch dünyasının en bilinen isimlerinden Ninja, Shroud, Dr DisRespect, Moondye, Rubiu5, Willyrex, Sacriel’in büyük ödül için kapışmasına sahne olacak.
PGI Charity Showdown, PUBG’nin orijinal haritası Erangel üzerinde dört maçtan oluşan Birinci Şahıs Perspektifi (FPP) setlerle gerçekleştirilecek. Her takım, iki yayıncı ve iki profesyonel PUBG oyuncusundan oluşacak ve takımlar bağış yapacakları 1 milyon dolarlık ödül için mücadele edecekler:
Toplam Ödül Havuzu: 1 milyon dolar
1. Takım: 600.000 dolar (Takımın seçtiği yardım kuruluşuna bağışlanacak)
2. Takım: 300.000 dolar (Takımın seçtiği yardım kuruluşuna bağışlanacak)
3. Takım: 100.000 dolar (Takımın seçtiği yardım kuruluşuna bağışlanacak)
PUBG severler, PGI Charity Showdown canlı yayınını 27 Temmuz’da Türkiye saatiyle 17:00’de https://www.twitch.tv/playbattlegrounds adresinden izleyebilecekler. PGI 2018 katılımcıları, etkinliğin günlük biletleriyle Mercedes-Benz Arena’daki turnuvayı ek bir ücret ödemeden takip edebilecekler. Detaylar için pgi.playbattlegrounds.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
Dünyanın dört bir yanından katılan 20 profesyonel PUBG e-spor takımının PUBG Dünya Şampiyonu unvanı için kıyasıya yarışına sahne olacak PGI 2018, 25-29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek.
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