PUBG: Dünyanın en iyileri 1 milyon dolar bağışlamak için yarışacak

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
20.07.2018 - 08:38, Son Güncelleme:

PUBG: Dünyanın en iyileri 1 milyon dolar bağışlamak için yarışacak

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PUBG: Dünyanın en iyileri 1 milyon dolar bağışlamak için yarışacak

27 Temmuz’daki destansı PUBG turnuvasında tüm dünyanın tanıdığı 40 yayıncı ve 40 profesyonel PUBG oyuncusu karşı karşıya gelecek.

PUBG Corporation, en iyi oyun yayıncısı ve en iyi 40 profesyonel PlayerUnknown’s Battlegrounds oyuncusunun canlı mücadele edecekleri turnuvayı duyurdu. PGI Charity Showdown adlı turnuva, https://www.twitch.tv/playbattlegrounds adresinde canlı yayınlanacak ve kurulan takımlar 1 milyon dolarlık büyük ödül için mücadele edecek. Kazanılan ödül, istenen bir yardım kuruluşuna bağışlanacak. 

Berlin Mercedes-Benz Arena’da gerçekleştirilecek olan PUBG Global Invitational 2018 (PGI 2018) etkinliğinde, Türkiye saatiyle 27 Temmuz Cuma saat 17:00’de başlayacak olan canlı yayın, Twitch dünyasının en bilinen isimlerinden Ninja, Shroud, Dr DisRespect, Moondye, Rubiu5, Willyrex, Sacriel’in büyük ödül için kapışmasına sahne olacak.

PUBG: Dünyanın en iyileri 1 milyon dolar bağışlamak için yarışacak

PGI Charity Showdown, PUBG’nin orijinal haritası Erangel üzerinde dört maçtan oluşan Birinci Şahıs Perspektifi (FPP) setlerle gerçekleştirilecek. Her takım, iki yayıncı ve iki profesyonel PUBG oyuncusundan oluşacak ve takımlar bağış yapacakları 1 milyon dolarlık ödül için mücadele edecekler: 

Toplam Ödül Havuzu: 1 milyon dolar

1. Takım: 600.000 dolar (Takımın seçtiği yardım kuruluşuna bağışlanacak)
2. Takım: 300.000 dolar (Takımın seçtiği yardım kuruluşuna bağışlanacak)
3. Takım: 100.000 dolar (Takımın seçtiği yardım kuruluşuna bağışlanacak)

PUBG severler, PGI Charity Showdown canlı yayınını 27 Temmuz’da Türkiye saatiyle 17:00’de https://www.twitch.tv/playbattlegrounds adresinden izleyebilecekler. PGI 2018 katılımcıları, etkinliğin günlük biletleriyle Mercedes-Benz Arena’daki turnuvayı ek bir ücret ödemeden takip edebilecekler. Detaylar için pgi.playbattlegrounds.com adresini ziyaret edebilirsiniz. 

Dünyanın dört bir yanından katılan 20 profesyonel PUBG e-spor takımının PUBG Dünya Şampiyonu unvanı için kıyasıya yarışına sahne olacak PGI 2018, 25-29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek.

 

 

 

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