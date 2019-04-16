PUBG değişiyor! İşte yeni gelen özellikler
Milyonlarca oyuncuya ev sahipliği yapan PUBG Mobile için yeni güncelleme geliyor. Peki bu güncelleme neleri değiştirecek?
Dünyayı kasıp kavuran ve her geçen gün oyuncu kitlesini biraz daha genişleten PUBG Mobile yarın itibarıyla v0.12.0 güncellemesini alacak. Söz konusu güncellemeyle beraber bahar teması ve Zombie: Dark Darkest Night modu geliyor.
Zombie: Dark Darkest Night modu, Zombie: Survive Tilt Dawn moduna oldukça benzerlik gösteriyor. Bu modla beraber Erangel haritasında 30 dakika kalmanız gerekecek. Oyuncular zombi ordularıyla savaşmak için ekip kurulabilir ya da bu işi tek başına halledebilir. Yeni gelen modun en büyük farklılığı ise geceleri havanın zehirli olması. Aynı zamanda sohbet kısmında yenilikler yapılacak ve oyuncular arkadaşlarının maçlarını takip edebilecek.
Yeni güncelleme sonucunda Zombie: Survive Tilt Dawn modunda çeşitli yenilikler yapılarak RPG-7 ve Sıvı Azot Bombası silahları ekleniyor. Aynı zamanda zombiler alçak duvarlara ve çatılara tırmanabiliyor.
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