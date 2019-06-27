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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.06.2019 - 09:32, Son Güncelleme:

PUBG Corporation, yeni stüdyosunun başına Glen Schofield’i getirdi

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PUBG Corporation, yeni stüdyosunun başına Glen Schofield’i getirdi

PUBG Corporation, yeni oyun geliştirme stüdyosu Striking Distance'ın CEO'su olarak Glen Schofield'ı seçtiğini açıkladı. Schofield, PUBG evreninde özgün bir hikaye anlatımı deneyimi yaratmak için sıfırdan, birinci sınıf bir geliştirme ekibi kuruyor. 28 yıldan fazla deneyime sahip, kendini kanıtlanmış bir yönetici ve endüstri lideri olan Schofield, Dead Space serisinin yaratılmasında etkili olurken, sonrasında ise gişe rekorları kıran Call of Duty markasının gelişmesine şekil vererek geliştirici ekibe liderlik etmişti.

PUBG Corporation'da CEO'su C.H. Kim konu hakkında “Bir şirket olarak, ABD, Avrupa ve Asya'daki uluslararası ekiplerle yakın işbirliği yaparak tüm dünyadaki oyuncular için içerik geliştirmeye ve sunmaya odaklandık" dedi ve ekledi: "Gelişim ve hizmet portföyümüz Glen Schofield ve Striking Distance ile genişleyip, çeşitlendikçe bu vizyon bizi sonraki seviyeye taşıyacak. Glen'i aramıza katmaktan heyecan duyuyoruz. Onun kanıtlanmış liderlik özelliği ve sınırsız yaratıcılığının kendine özgü karışımı PUBG'de büyük bir sinerji yaratmamıza yardımcı olacak.” 

Schofield, 2009 yılında kurduğu ve ticari olarak başarı ve ödüller kazanan; Call of Duty: Modern Warfare 3, Call of Duty: Advanced Warfare ve Call of Duty: WWII oyunlarını geliştiren Sledgehammer Games'ten PUBG'ye transfer oluyor. Schofield, Sledgehammer Games'ten önce ise Visceral Games’te Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür olarak çalışmıştı. Burada da, İnteraktif Sanat ve Bilimler Akademisi (Academy of Interactive Arts & Sciences ) ile İngiliz Film ve Televizyon Akademisi’nden (BAFTA) ödüller kazanan Dead Space'in yaratılmasına ve geliştirilmesine öncülük etti. 

Schofield, “Kariyerim boyunca inanılmaz hikayeler anlatan olağanüstü oyunlar yapmak için birçok fırsatım oldu ve her biri benim için özel bir şey ifade ediyor” dedi. “Şimdi ise bu tecrübelerim Striking Distance'da yeni tasarımları ve konseptleri keşfedebilecek bir AAA takımı oluşturmama yardımcı olacak.”

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