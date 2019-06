PUBG Corporation, yeni stüdyosunun başına Glen Schofield’i getirdi

PUBG Corporation'da CEO'su C.H. Kim konu hakkında “Bir şirket olarak, ABD, Avrupa ve Asya'daki uluslararası ekiplerle yakın işbirliği yaparak tüm dünyadaki oyuncular için içerik geliştirmeye ve sunmaya odaklandık" dedi ve ekledi: "Gelişim ve hizmet portföyümüz Glen Schofield ve Striking Distance ile genişleyip, çeşitlendikçe bu vizyon bizi sonraki seviyeye taşıyacak. Glen'i aramıza katmaktan heyecan duyuyoruz. Onun kanıtlanmış liderlik özelliği ve sınırsız yaratıcılığının kendine özgü karışımı PUBG'de büyük bir sinerji yaratmamıza yardımcı olacak.”

Schofield, 2009 yılında kurduğu ve ticari olarak başarı ve ödüller kazanan; Call of Duty: Modern Warfare 3, Call of Duty: Advanced Warfare ve Call of Duty: WWII oyunlarını geliştiren Sledgehammer Games'ten PUBG'ye transfer oluyor. Schofield, Sledgehammer Games'ten önce ise Visceral Games’te Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür olarak çalışmıştı. Burada da, İnteraktif Sanat ve Bilimler Akademisi (Academy of Interactive Arts & Sciences ) ile İngiliz Film ve Televizyon Akademisi’nden (BAFTA) ödüller kazanan Dead Space'in yaratılmasına ve geliştirilmesine öncülük etti.

Schofield, “Kariyerim boyunca inanılmaz hikayeler anlatan olağanüstü oyunlar yapmak için birçok fırsatım oldu ve her biri benim için özel bir şey ifade ediyor” dedi. “Şimdi ise bu tecrübelerim Striking Distance'da yeni tasarımları ve konseptleri keşfedebilecek bir AAA takımı oluşturmama yardımcı olacak.”