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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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A.A.
12.06.2019 - 07:07, Son Güncelleme:

PUBG büyüdükçe büyüdü! Son ayında rekor kırdı

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PUBG büyüdükçe büyüdü! Son ayında rekor kırdı

Dünyanın en popüler oyunlarından PUBG, geçen ay elde ettiği 146 milyon dolar gelirle en çok hasılat sağlayan mobil oyun oldu.

Teknoloji haberleri sitesi The Verge'nin haberine göre, 100 milyondan fazla aylık oyuncu sayısıyla dünyanın en çok oynanan oyunlarından olan PUBG, geçen ay 146 milyon dolardan fazla gelir sağlayarak en çok hasılat sağlayan mobil oyun oldu.

Oyunun gelirleri yalnızca oyuncuların satın aldığı üyelik paketi ve oyun içeriklerinden oluşmuyor. PUBG'nin Çin versiyonu olan Game For Peace oyunu da gelir kalemlerinin artışında önemli rol oynadı. PUBG geçen ay toplam 146 milyon dolar gelir elde ederken, bu gelirin 70 milyon dolarlık kısmı oyunun Çin için uyarlanmış versiyonu olan Game For Peace'den sağlandı.

Ülke uyarlaması gelirleri etkilemedi

PUBG'nin Çin için uyarlanmış versiyonu olan Game For Peace, 'milliyetçi' özelliklere sahip ve daha az kan içeriyor. Örneğin, PUBG'de yer alan oyundan elenen oyuncunun kan havuzunda ölmesi sahnesi oyunun Çin versiyonunda yer almıyor.

Oyunların Çin'e göre uyarlanması, Çin hükümetin uygulamalarından kaynaklanıyor ve oyun üreticileri açısından bir engel olarak değerlendiriliyor. Çin hükümeti Şubat ayında video oyunlar için yeni lisans vermeyi durdurmuş ve oyunlara çeşitli zaman limitleri getirmişti.

Örneğin, Çin'in popüler oyunlarından olan Honor of Kings için, 12 yaşın altındaki çocuklar için 1 saate kadar, 12 ile 18 yaş arasındaki çocuklar için 2 saate kadar oynama limiti koyulmuştu.

Analistler, oyunların bölgeye uyarlanmasının gelirleri olumsuz etkileyeceğini düşünse de PUBG'nin geçen ay gelirlerinin yaklaşık yarısını oyunun Çin versiyonu Game For Peace'den elde etmesi uyarlama oyunlara karşı bakışı değiştirebilir.

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