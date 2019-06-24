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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
24.06.2019 - 13:27, Son Güncelleme:

PUBG Avrupa Ligi ikinci aşamasına geçti

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PUBG Avrupa Ligi ikinci aşamasına geçti

PUBG Avrupa Ligi (PEL) ikinci aşamasına geçti ve PUBG'nin Avrupalı espor yıldızlarının yüksek seviye oyunculuklarını koltuğunuzun ucundan izleyeceksiniz. 2. aşama, rekabeti de beraberinde getiriyor. Birincilik için Natus Vincere, G2 Esports, Team Liquid ve Faze Clan kıyasıya bir rekabetin içine girmiş durumda.

Natus Vincere 2. aşama öncesi kendi kadrosunu yeniledi. Herkes birincilik için oynayacak. En iyi 10 takım 19-21 Temmuz’da Stockholm İsveç’te gerçekleşecek GLL Grand Slam: PUBG Classic’in 5 katılımcı yeri için mücadele vermeye hak kazanacak. 

G2 Esports’un Alman oyuncusu Braexco, 94 rakip öldürmeyle oyuncu tablosunun en üstünde bulunuyor. O kadar çekişmeli ki 2. ve 5. pozisyonlar arasında olan oyuncuların rakip öldürme sayıları sadece 3 rakiple birbirinden ayrılıyor (84-87 rakip öldürme).

Oyuncular bu aşamada en iyi oyunlarını Avrupa’nın en popüler takımları karşısında kullanıyor. Oyunculara örnek olarak Team Liquid’in Norveçli oyuncusu Jeemzz ve Faze Clan’ın İsveçli oyuncusu Fuzzface’i gösterebiliriz. Diğer tarafta Digital Athletics takımından 80 rakip öldürme ile Ömer ”Iroh” Develi, dikkat çeken isimlerden biri oldu. 

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