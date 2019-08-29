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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
29.08.2019 - 12:44, Son Güncelleme:

PUBG Avrupa Ligi 3. aşaması cuma günü başlıyor

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PUBG Avrupa Ligi 3. aşaması cuma günü başlıyor

PUBG Corporation, 30 Ağustos Cuma gTakımlar, 350.000 dolarlık devasa ödül havuzu ve Kasım ayında düzenlenecek olan PUBG Global Championship’e (PGC) gitmek için sunulacak altı giriş bileti için mücadele edecek. Dünyanın en iyi PUBG oyuncuları ABD Kaliforniya’da onlara özel olarak hazırlanacak savaş alanında hayatta kalmak ve 2.000.000 dolarlık ödül havuzunu paylaşmak için güç mücadelesine girecekler.

Bu macera cuma günü Türkiye saati ile 19:00’dan itibaren başlayacak, cumartesi ve pazar günü de aynı saatlerde devam edecek. Önemli bir detay olarak ikinci ve altıncı haftanın maçları, Türkiye saati ile 18:00’da başlayacak. PEL 3. Aşama Fragmanına bu linkten ulaşabilirsiniz. 

PEL 3. Aşaması, altı hafta boyunca yoğun bir şekilde oynanacak ve 96 maç sonunda en iyi 16 takım belli olacak. Son hafta bütün katılımcılar, şanlı PGC sahnesine çıkabilmeyi garantilemek için bütün yeteneklerini ortaya koyacak. Sanhok’un rekabetçi harita havuzuna eklenmesiyle birlikte her eleme günü bir maç bu haritada oynanacak, takımların başarılı olması için her zamankinden daha fazla çaba sarf etmeleri gerekecek.

PUBG Avrupa Ligi 3. aşaması cuma günü başlıyor

Ayrıca Türk oyuncu Iroh, geçtiğimiz sezon PEL’i altıncı olarak bitiren Kuzey Amerika’nın ünlü takımı Team SoloMid’e transfer oldu.

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