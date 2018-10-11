PSN Online ID değiştirme özelliği yakında başlıyor
Sony; PlayStation sahiplerinin uzun zamandır beklediği PSN Online ID değişikliği özelliğinin geleceğini duyurdu. PSN hesapları oluşturulduğu zaman belirlenen, kullanıcıların PSN adını oluşturan Online ID’lerin değiştirilmesine imkan veren bu özellik, Kasım 2018’de beta olarak hizmet vermeye başlayacak. Beta programına sadece PlayStation Preview Program ve daha önce PlayStation 4 yazılım beta programına katılanlar arasından seçilmiş kullanıcılara özel olacak.
Beta program boyunca kullanıcılar istedikleri kadar Online ID değiştirme imkanına sahip olacaklar. Tüm kullanıcılar için ilk değişiklik ücretsiz, bundan sonraki değişiklikler ücretli olacak. Online ID değişikliği, PlayStation 4’ün Ayarlar menüsünden ya da Profil sekmesinden yapılabilecek.
PSN Online ID değişikliği yapan kullanıcılar, diledikleri takdirde arkadaşları görebilsin diye eski ID’lerini de yenisiyle birlikte görünür yapabilecek. Ayrıca SIE, 1 Nisan 2018’den sonra piyasaya çıkan oyunların Online ID değişikliğini tamamen destekleyeceğini, 1 Nisan 2018 öncesi piyasaya çıkan oyunların ise çoğunun bu özelliği destekleyeceğini fakat oyuncuların zaman zaman bazı problemlerle ve hatalarla karşılaşabileceğini belirtti. Online ID tanımamasından dolayı sorun yaşayan tüm kullanıcılar hızlı bir şekilde eski Online ID’sine dönebilecek ve sorun yaşadığı oyunu tekrar başlatabilecek.
PSN Online ID değişikliğinin betası Kasım 2018’de başlayacak. Tüm PlayStation 4 kullanıcıları için ise 2019’un ilk aylarında hizmete açılması planlanıyor. Özellik beta’dan çıktıktan sonra Online ID değişikliğini destekleyen oyunların tam listesi PlayStation.com adresinde duyurulacak.
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