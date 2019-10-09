PS5 ne zaman çıkıyor? Playstation 5 ile kollar değişiyor!
Sony'nin oyun konsolu Playstation 5 (PS5) için büyük bekleyiş devam ederken fiyatlar ve tarih konusunda önemli detay gündeme geldi. PS5 ile birlikte oyun kollarının da değişeceği, dokunmatik hissiyat ve titreşimin daha adaptif bir yapıyla ön plana sahip olacağı gündemde yer aldı. Peki, PS5 ne zaman çıkacak ve fiyatı ne kadar olacak? İşte, PS5 hakkında gündem gelen son bilgiler
Playstation 5 (PS5) için bir süredir gündemde yer alan çıkış tarihi için yeni bir iddia ortaya atıldı. Sony, PS5'in 2020 yılının sonuna doğru satışa çıkacağını duyurdu. Bununla birlikte Playstation 5'in kolları da değişiklik gösterecek. Kollar, titreşimi daha ön plana çıkaran "haptic feedback" teknolojisine sahip olacak. Ayrıca kol üzerinde bulunan R2 ve L2 tuşları da adaptif bir yapıya sahip olacak. Peki, PS5 ne zaman satışa çıkacak? İşte, Playstation 5 bekleyenler için bazı bilgiler
PLAYSTATİON 5 NE ZAMAN ÇIKIYOR?
Japonya merkezli teknoloji devi Sony, merakla beklenen yeni oyun konsolu PlayStation 5'in piyasaya çıkışı için tarih verdi. Şirket PlayStation 5'in 2020'nin sonunda satışa çıkacağını duyurdu.
PS5'İN FİYATI NE KADAR OLACAK?
PS5'in fiyatına dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor ancak Ace Research Institute Analisti Hideki Yasuda, yeni oyun konsolunun 499 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacağını belirtiyor.
KOLLAR DEĞİŞİYOR
Firmanın açıklamasında konsolun yeni kontrolcüsü hakkında da yeni bilgiler bulunuyor. Yeni kontrolcünün "haptic feedback" ile çok daha iyi geri bildirimler sunacağı aktarıldı.
Uzun yıllardır kullanılan mevcut sistemi değiştirdiklerini aktaran Sony, bu sayede hissiyatın ciddi şekilde artacağını belirtildi. Yeni kontrolcüde en ufak detayların dahi titreşim üstünden hissedilebileceği aktarıldı.
Ayrıca kontrolcüde R2 ve L2 tetik tuşlarının adaptif olacağı da aktarıldı. Oyun geliştiricileri bu tetik tuşlarının direncini duruma göre değiştirebilecek. Bu da oyunun gerçekçiliğini artıracak.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle