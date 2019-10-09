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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
09.10.2019 - 11:14, Son Güncelleme:

PS5 ne zaman çıkıyor? Playstation 5 ile kollar değişiyor!

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PS5 ne zaman çıkıyor? Playstation 5 ile kollar değişiyor!

Sony'nin oyun konsolu Playstation 5 (PS5) için büyük bekleyiş devam ederken fiyatlar ve tarih konusunda önemli detay gündeme geldi. PS5 ile birlikte oyun kollarının da değişeceği, dokunmatik hissiyat ve titreşimin daha adaptif bir yapıyla ön plana sahip olacağı gündemde yer aldı. Peki, PS5 ne zaman çıkacak ve fiyatı ne kadar olacak? İşte, PS5 hakkında gündem gelen son bilgiler

Playstation 5 (PS5) için bir süredir gündemde yer alan çıkış tarihi için yeni bir iddia ortaya atıldı. Sony, PS5'in 2020 yılının sonuna doğru satışa çıkacağını duyurdu. Bununla birlikte Playstation 5'in kolları da değişiklik gösterecek. Kollar, titreşimi daha ön plana çıkaran "haptic feedback" teknolojisine sahip olacak. Ayrıca kol üzerinde bulunan R2 ve L2 tuşları da adaptif bir yapıya sahip olacak. Peki, PS5 ne zaman satışa çıkacak? İşte, Playstation 5 bekleyenler için bazı bilgiler

PLAYSTATİON 5 NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, merakla beklenen yeni oyun konsolu PlayStation 5'in piyasaya çıkışı için tarih verdi. Şirket PlayStation 5'in 2020'nin sonunda satışa çıkacağını duyurdu.

PS5'İN FİYATI NE KADAR OLACAK?

PS5'in fiyatına dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor ancak Ace Research Institute Analisti Hideki Yasuda, yeni oyun konsolunun 499 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacağını belirtiyor.

KOLLAR DEĞİŞİYOR

Firmanın açıklamasında konsolun yeni kontrolcüsü hakkında da yeni bilgiler bulunuyor. Yeni kontrolcünün "haptic feedback" ile çok daha iyi geri bildirimler sunacağı aktarıldı.

Uzun yıllardır kullanılan mevcut sistemi değiştirdiklerini aktaran Sony, bu sayede hissiyatın ciddi şekilde artacağını belirtildi. Yeni kontrolcüde en ufak detayların dahi titreşim üstünden hissedilebileceği aktarıldı.

Ayrıca kontrolcüde R2 ve L2 tetik tuşlarının adaptif olacağı da aktarıldı. Oyun geliştiricileri bu tetik tuşlarının direncini duruma göre değiştirebilecek. Bu da oyunun gerçekçiliğini artıracak.

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