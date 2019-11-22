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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
22.11.2019 - 16:34, Son Güncelleme:

PS5 ne zaman çıkacak? PlayStation 5'in tarihi sızdı

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PS5 ne zaman çıkacak? PlayStation 5'in tarihi sızdı

PlayStation (PS) 5 tarihi için araştırmalar devam ederken sızıntı haberleri geldi. 2020 yılının sonlarına doğru satışa sunulacak olan PlayStation 5’in çıkış tarihiyle ilgili iddialar ortaya atıldı. Peki, iddialara göre PlayStation 5 ne zaman çıkacak?

Japonya merkezli Sony'nin yeni oyun konsolu PlayStation 5 için bekleyişin sürerken konsol ile ilgili yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor.
Sony, PlayStation 5 (PS5) oyun konsolunun satışa sunulacağı tarihi net olarak açıklamasa da bir tarih aralığı vermişti. Sony Entertainment Başkanı ve CEO’su Jim Ryan’ın şirketin blog sayfasından yaptığı açıklamada PlayStation’un yeni modeli PS5’in 2020 yılının son çeyreğinde piyasaya çıkacağını belirtmişti. PS5’in çıkış tarihi ve fiyatıyla ilgili en net iddia PSErobus’tan geldi.

PS5 ÇIKIŞ TARİHİ VE FİYATI SIZDI

Daha önce The Last of Us Part II’nin çıkış tarihini bilmesiyle gündeme gelen PSErobus isimli Twitter kullanıcısı, PS5 için önemli açıklamalarda bulundu. PSErobus’un sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre; PS5, 20 Kasım 2020 tarihinde Kuzey Amerika ve belli başlı Avrupa ülkelerinde satışa sunulacak. Konsolun fiyatı ise 499 dolar olacak.

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