PS5 ne zaman çıkacak? PlayStation 5'in tarihi sızdı

Japonya merkezli Sony'nin yeni oyun konsolu PlayStation 5 için bekleyişin sürerken konsol ile ilgili yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor.

Sony, PlayStation 5 (PS5) oyun konsolunun satışa sunulacağı tarihi net olarak açıklamasa da bir tarih aralığı vermişti. Sony Entertainment Başkanı ve CEO’su Jim Ryan’ın şirketin blog sayfasından yaptığı açıklamada PlayStation’un yeni modeli PS5’in 2020 yılının son çeyreğinde piyasaya çıkacağını belirtmişti. PS5’in çıkış tarihi ve fiyatıyla ilgili en net iddia PSErobus’tan geldi.

PS5 ÇIKIŞ TARİHİ VE FİYATI SIZDI



Daha önce The Last of Us Part II’nin çıkış tarihini bilmesiyle gündeme gelen PSErobus isimli Twitter kullanıcısı, PS5 için önemli açıklamalarda bulundu. PSErobus’un sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre; PS5, 20 Kasım 2020 tarihinde Kuzey Amerika ve belli başlı Avrupa ülkelerinde satışa sunulacak. Konsolun fiyatı ise 499 dolar olacak.