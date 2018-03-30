PS Plus kullanıcıları dikkat: Bu oyunlar artık bedava!

Sony PlayStation, her ay olduğu gibi Nisan ayı için de PS Plus abonelerine ücretsiz oyunları sundu. İşte bu ayın ücretsiz oyunları:





Mad Max



Gerilim ve aksiyonu oyuncularına yaşatan Mad Max, zengin hikayesiyle PS Plus abonelerine tamamen ücretsiz olarak sunuldu. Açık dünya ve hayatta kalma oyunu olan Mad Max'e, tüm PS Plus aboneleri ücretsiz olarak bu ay içinde sahip olabilir.

Trackmania Turbo



Araba yarışı oyunlarını seven kitleye hitap eden Trackmania Turbo da bu ayın ücretsiz oyunlarından. PS Plus aboneleri, bu ay içerisinde oyuna ücretsiz olarak sahip olabilirler. Oyuncular bu oyunu, isterlerse arkadaşlarıyla ekranı ikiye bölerek oynayabilir, isterlerse de online olarak dünyadaki diğer oyucularla tanışabilir. Ayrıca, bu oyunda oyuncular, düz yol yerine parkurlarda yarışabiliyor.