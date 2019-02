PS Plus bulut depolama alanı 100 GB'a fırladı

Sony, geçtiğimiz günlerde Şubat ayı içinde ücretsiz olan oyunları duyurmuştu. Bu oyunlar, PS Plus abonesi olan herkese bedava sunulmuş durumda ve bu ay içerisinde oyunları kütüphanesine ekleyenler oyunu tamamen bedava kullanabilecek. Diğer yandan Sony'nin PS Plus abonelerine bir sürprizi de vardı. Şirket, PS Plus abonelerine halihazırda sunduğu 10 GB bulut depolama alanını 10 kat artırarak 100 GB'a çıkardı; bunun için de oyuncuların ek bir ödeme yapması gerekmiyor.



Sony'nin bu kararı almasının arkasında PlayStation 5 olabilir. Çünkü PlayStation 5 oyunlarının kayıt dosyaları, yaklanan ekran görüntüleri ve videoları oldukça fazla alan kaplayacak. Sony, oyuncuların bunları bulut depolamada tutması için alanı 100 GB‘a yükselttiği düşünülüyor.



ŞUBAT AYINDA BEDAVA OLA PLAYSTATION OYUNLARI



PlayStation 4



For Honor (Ubisoft)

Gunhouse (Necrosoft Games)

Hitman: The Complete First Season (Warner Bros. Interactive Entertainment)

Rogue Aces (Curve Digital)



PlayStation 3



Divekick (Iron Galaxy Studios)

Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots (Konami)



PS Vita



Divekick (Iron Galaxy Studios)

Gunhouse (Necrosoft Games)

Rogue Aces (Curve Digital)