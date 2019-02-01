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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
01.02.2019 - 10:14, Son Güncelleme:

PS Plus bulut depolama alanı 100 GB'a fırladı

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PS Plus bulut depolama alanı 100 GB'a fırladı

Sony'nin ücretli abonelik servisi PS Plus'ta oyuncuların kullanabileceği bulut depolama alanı 10 GB'tan 100 GB'a çıkarıldı.

Sony, geçtiğimiz günlerde Şubat ayı içinde ücretsiz olan oyunları duyurmuştu. Bu oyunlar, PS Plus abonesi olan herkese bedava sunulmuş durumda ve bu ay içerisinde oyunları kütüphanesine ekleyenler oyunu tamamen bedava kullanabilecek. Diğer yandan Sony'nin PS Plus abonelerine bir sürprizi de vardı. Şirket, PS Plus abonelerine halihazırda sunduğu 10 GB bulut depolama alanını 10 kat artırarak 100 GB'a çıkardı; bunun için de oyuncuların ek bir ödeme yapması gerekmiyor.

Sony'nin bu kararı almasının arkasında PlayStation 5 olabilir. Çünkü PlayStation 5 oyunlarının kayıt dosyaları, yaklanan ekran görüntüleri ve videoları oldukça fazla alan kaplayacak. Sony, oyuncuların bunları bulut depolamada tutması için alanı 100 GB‘a yükselttiği düşünülüyor.

ŞUBAT AYINDA BEDAVA OLA PLAYSTATION OYUNLARI

PlayStation 4

For Honor (Ubisoft)
Gunhouse (Necrosoft Games)
Hitman: The Complete First Season (Warner Bros. Interactive Entertainment)
Rogue Aces (Curve Digital)

PlayStation 3

Divekick (Iron Galaxy Studios)
Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots (Konami)

PS Vita

Divekick (Iron Galaxy Studios)
Gunhouse (Necrosoft Games)
Rogue Aces (Curve Digital)

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