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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
03.05.2018 - 14:06, Son Güncelleme:

PS 5 ne zaman çıkacak?

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PS 5 ne zaman çıkacak?

Sony'nin PlayStation 4 Pro'sunun, Microsoft'un Xbox One X'inin ardından tüm oyunseverler gözlerini şirketin yeni oyun konsolu olacak PlayStation 5'e (PS 5) çevirmiş durumda. Peki, yeni PlayStation hangi özelliklere sahip olacak? İşte Sony PlayStation 5'in (PS5) ne zaman çıkacağı sorusu hakkında gelen tüm sızıntılar ve merak edilen her şey...

Gelen sızıntılar ışığında Sony'nin yeni oyun konsolu PlayStation 5'te PS Plus hizmetine yoğunlaşılacak. Söylenenlere göre şirket, her ay düzenli olmak üzere PlayStation 5 sahibi PS Plus abonelerine AAA seviyesinde oyunlar hediye edecek. Böyelikle PS 5 kullanıcılarının oyun oynamadan geçecek bir günü kalmayacak. Ek bilgi olarak, şirketin böyle bir uygulaması bulunuyor. PS Plus abonelerine düzenli olarak her ay oyunlar hediye ediliyor. Bu hediye oyunlardan yararlanan kullanıcılar ise PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, PlayStation 3 ve PlayStation Vita sahipleri. Ayrıca, yine söylenenlere göre PlayStation 5' sahip olan PS Plus aboneleri, PlayStation 4 oyunlarını da kendi konsollarında oynayabilecek. Bir diğer gelen sızıntıya göre de şirket PlayStation 5'i, PlayStation VR 2 ile uyumlu bir şekilde tanıtacak. Son olarak söylenenlere göre yeni nesil PlayStation, kullanıcılarına 4K görüntü kalitesi sunacak. 

PLAYSTATİON 5 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Pek çok analistin söylediğine göre Sony PlayStation 5, 2020 yılından önce piyasaya sürülmeyecek. Diğer gelen söylemlere göre de cihaz, ya önümüzdeki yıl raflarda yerini alacak, ya da bu yıl düzenlenecek olan E3 2018 fuarında gözler önünde olacak. PlayStation 5'in ne zaman çıkacağı sorusuna cevap veren Sony Interactive Entertainment America ve Worldwide Studios'un Şefi Shawn Layden şu ifadeleri kullandı: "Günün birinde çıkacak."

PS 5 ne zaman çıkacak

PLAYSTATİON 5 NE KADAR OLACAK?

Söylenenlere göre PS 5, 8 TFLOPS olacak. Bu da cihazın 8 trilyon kayan nokta hesaplaması yapabileceği anlamına geliyor. Ayrıca, Sony'nin bu konsolda Zen işlemcilere geçeceği söyleniyor. Ekran kartı ve işlemcinin AMD'den temin edileceği düşünülüyor. Çıkan söylentilere göre PlayStation 5, 500 dolar gibi bir fiyata sahip olacak. Bu da yaklaşık 2088 TL'ye tekabül ediyor. 

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