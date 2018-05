PS 5 ne zaman çıkacak?

Gelen sızıntılar ışığında Sony'nin yeni oyun konsolu PlayStation 5'te PS Plus hizmetine yoğunlaşılacak. Söylenenlere göre şirket, her ay düzenli olmak üzere PlayStation 5 sahibi PS Plus abonelerine AAA seviyesinde oyunlar hediye edecek. Böyelikle PS 5 kullanıcılarının oyun oynamadan geçecek bir günü kalmayacak. Ek bilgi olarak, şirketin böyle bir uygulaması bulunuyor. PS Plus abonelerine düzenli olarak her ay oyunlar hediye ediliyor. Bu hediye oyunlardan yararlanan kullanıcılar ise PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, PlayStation 3 ve PlayStation Vita sahipleri. Ayrıca, yine söylenenlere göre PlayStation 5' sahip olan PS Plus aboneleri, PlayStation 4 oyunlarını da kendi konsollarında oynayabilecek. Bir diğer gelen sızıntıya göre de şirket PlayStation 5'i, PlayStation VR 2 ile uyumlu bir şekilde tanıtacak. Son olarak söylenenlere göre yeni nesil PlayStation, kullanıcılarına 4K görüntü kalitesi sunacak.

PLAYSTATİON 5 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Pek çok analistin söylediğine göre Sony PlayStation 5, 2020 yılından önce piyasaya sürülmeyecek. Diğer gelen söylemlere göre de cihaz, ya önümüzdeki yıl raflarda yerini alacak, ya da bu yıl düzenlenecek olan E3 2018 fuarında gözler önünde olacak. PlayStation 5'in ne zaman çıkacağı sorusuna cevap veren Sony Interactive Entertainment America ve Worldwide Studios'un Şefi Shawn Layden şu ifadeleri kullandı: "Günün birinde çıkacak."

PLAYSTATİON 5 NE KADAR OLACAK?

Söylenenlere göre PS 5, 8 TFLOPS olacak. Bu da cihazın 8 trilyon kayan nokta hesaplaması yapabileceği anlamına geliyor. Ayrıca, Sony'nin bu konsolda Zen işlemcilere geçeceği söyleniyor. Ekran kartı ve işlemcinin AMD'den temin edileceği düşünülüyor. Çıkan söylentilere göre PlayStation 5, 500 dolar gibi bir fiyata sahip olacak. Bu da yaklaşık 2088 TL'ye tekabül ediyor.