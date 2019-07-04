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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
04.07.2019 - 11:40, Son Güncelleme:

Programlama dillerinin prensipleri masaya yatırıldı

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Programlama dillerinin prensipleri masaya yatırıldı

Prof. Dr. Nejat Yumuşak ile Dr. Muhammed Fatih Adak'ın kaleme aldığı Programlama Dillerinin Prensipleri isimli bu kitap, "hangi programlama dilini öğrenmeliyim" ya da "hangi programlama dili ile daha çok üretebilirim"in cevabını vermeye çalışıyor.

Bir söz der ki "Babaannene iki dakikada açıklayamayacağın tek satır kodu bile programına ekleme, hatta babaannen Ada Lovelace olsa bile". Birçok programcının düştüğü bu hata aslında programlamayı tam olarak öğrenmeden işe koyulmalarından kaynaklanmaktadır. Bu kitap, "hangi programlama dilini öğrenmeliyim" ya da "hangi programlama dili ile daha çok üretebilirim"in cevabını vermeye çalışıyor.

Kitap; programlama dillerinin değerlendirilmesi, karşılaştırılması, güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesi, öğrenilmesi ve öğretilmesi sırasında ele alınması gereken parametreleri incelemektedir. Aynı zamanda bir programlama dilini öğrendikten sonra, tamamen yeni bir programlama diline uyum sağlanmanın kolaylığını sunuyor. 

Programlama dillerinin prensipleri iyi anlaşılırsa, kod geliştirme basitleşecek ve kullanıcının programlama dilini iyileştirmeye dair önerileri olabilecek. Hangi problem yapılarında hangi programlama dilinin kullanılması gerektiği, programlama paradigmalarını anlamaya bağlı. Bu nedenle bu kitapta her paradigma ayrıca inceleniyor. Paradigmalara, yapılara ve işleyişe hakim olmadan etkili bir program kodu yazmak mümkün görünmüyor.

Böyle bir içeriğe sahip Türkiye'de ilk Türkçe kitap özelliğini taşıyan ve sadece bir programlama dilini öğretmeyi amaçlamayan bu kitap, programlamaya yeni başlamış ya da programlamanın içerisinde olan herkesin yararlanacağı önemli bir kaynak.

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