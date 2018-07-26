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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
26.07.2018 - 10:57, Son Güncelleme:

PowerGhost tüm dünyada kurumsal ağları hedef alıyor

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PowerGhost tüm dünyada kurumsal ağları hedef alıyor

Kaspersky Lab araştırmacıları PowerGhost adlı yeni bir kripto para madencisini tespit etti. Bu yeni madenci Latin Amerika başta olmak üzere birçok bölgede kurumsal ağları hedef alıyor. PwerGhost, siber suçluların gelir elde etmek amacıyla madencileri kullanma eğiliminin en son örneği oldu. Bu eğilim arttıkça kurumsal şirketler risk altında olmaya devam edecek. Madenciler suçluların ceplerini doldurmasını sağlarken, kurumsal şirketlerin bilgisayar ağlarını sabote edip yavaşlatarak tüm iş süreçlerine hasar veriyor.

Kripto para madencileri siber güvenlik alanında en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. Bu özel “madencilik” yazılımları kurbanların bilgisayarlarının ve mobil cihazlarının işlem gücünü kullanarak yeni para üretiyor. Zararlı madenciler ise bu işlemi diğer kullanıcıların üzerinden, onların bilgisayarlarının ve cihazlarının gücünü habersiz bir şekilde kullanarak gerçekleştiriyor. Kaspersky Lab’in geçmiş araştırmasında da gösterildiği gibi bu tehdit son dönemde büyük bir hızla artarak fidye yazılımlarını tahtından etti.Ancak, PowerGhost bu trende yeni bir boyut ekliyor. Kaspersky Lab araştırmacılarının daha önceden tahmin ettiği gibi, zararlı madenci geliştiricileri daha fazla para kazanmak için hedefli saldırılara yöneliyor. 

PowerGhost, kurumsal ağlarda yayılarak hem iş istasyonlarını hem de sunucuları etkiliyor. Şimdiye kadar saldırının ana kurbanları Brezilya, Kolombiya, Hindistan ve Türkiye’deki kurumsal kullanıcılar oldu. PowerGhost kurumsal ağlara gizlice girebilmek için birçok dosyasız yöntem kullanıyor. Madenci kendi gövdesini doğrudan bir diskte saklamıyor, bu da tespit ve onarımı karmaşıklaştırıyor. 

Madenci, makinelere çeşitli açıklar veya uzaktan yönetim araçları ile bulaşıyor. Bir makine bu tehditten etkilendiğinde, madencinin ana gövdesi indiriliyor ve sabit diskte saklanmadan çalışıyor. Bu gerçekleştiğinde siber suçlular, madencinin otomatik olarak güncellenmesini sağlayıp ağa yayıyorlar. Kripto para madenciliği süreci de böylece başlıyor. 

Kaspersky Lab Zararlı Yazılım Analisti Vladas Bulavas, “PowerGhost’un madenci yüklemek amacıyla işletmeleri hedef alması kripto madencilik yazılımları hakkında yeni endişeler doğuruyor. İncelediğimiz madenci, yalnızca kullanıcıları hedef almanın artık yeterli gelmediğini ve siber suçluların dikkatlerini kurumsal şirketlere çevirdiğini gösteriyor. Bu da kripto para madenciliğini iş dünyası için bir tehdit haline getiriyor.” dedi. 

Kaspersky Lab ürünleri bu tehdidi şu isimlerle tespit ediyor:

PDM:Trojan.Win32.Generic
PDM:Exploit.Win32.Generic
HEUR:Trojan.Win32.Generic
not-a-virus:HEUR:RiskTool.Win32.BitMiner.gen

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