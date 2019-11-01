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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
01.11.2019 - 08:31, Son Güncelleme:

Porsche ve Lucasfilm Star Wars için uzay gemisi tasarlıyor

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Porsche ve Lucasfilm Star Wars için uzay gemisi tasarlıyor

Porsche AG ve efsanevi Star Wars filmlerinin yapımcısı Lucasfilm serinin son filmi “Star Wars: Skywalker’ın Yükselişi” için bir uzay gemisi tasarlıyor. Gemi, filmin dünya prömiyerinde görücüye çıkacak.

Uzay gemisinin Porsche tasarım DNA’sına sahip olacağını ifade eden Porsche AG Tasarım Departmanı Başkan Yardımcısı Michael Mauer,“Bu heyecan verici bir görev. İlk bakışta ortak bir yönlerinin olmadığı düşünülse de iki markanın da benzer bir tasarım felsefesi var. Star Wars tasarım ekibiyle sıkı işbirliği bizim için son derece olumlu bir gelişme. İki tarafın da bu işbirliğinden büyük avantajlar elde edeceğini düşünüyorum” dedi.

Lucasfilm Başkan Yardımcısı ve Yetkili Kreatif Direktör Doug Chiang ise “Bu proje ile iki dünyayı birleştiriyoruz. Çok, çok uzakta olan bir galakside geçen egzotik bir filmi tasarlarken ve heyecan verici Porsche spor otomobiller geliştirirken ortaya konan hassas bir çalışma. Bu işbirliği, Porsche ve Star Wars’a layık olan heyecan verici yeni bir uzay gemisi yaratmak için iki markanın en iyi özelliklerini harmanlayacak inovatif bir tasarım vaat ediyor.” diye konuştu.

Tasarım ekibi, uzay gemisini tasarlamak ve uygun bir model oluşturmak için ilerleyen haftalarda düzenli olarak Stuttgart, Kaliforniya ve San Francisco’da buluşacak.

Modelin Aralık ayındaki “Star Wars: Skywalker’ın Yükselişi” filminin galasındaki resmi tanıtımına ek olarak Porsche, bu etkinlikte 4 Eylül tarihinde Dünya prömiyerini gerçekleştirdiği ilk tamamen elektrikli spor otomobili olan Taycan modelini de sergileyecek.

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