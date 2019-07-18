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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.07.2019 - 09:45, Son Güncelleme:

Porsche Taycan bu kez Formula E finalinde boy gösterdi

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Porsche Taycan bu kez Formula E finalinde boy gösterdi

Porsche’nin tamamen elektrikli spor otomobil modeli Taycan, demo turlarının sonuncusunu New York’ta Formula E Şampiyonası'nda gerçekleştirdi.

Porsche Taycan, New York’ta gerçekleştirilen ABB FIA Formula E Championship’in bir parçası olarak, yarış pistinde yeteneklerini sergiledi. New York’ta Taycan’ın direksiyonuna geçen Porsche pilotu Neel Jani, Taycan’ın uzun menzil performansının kendisini şaşırttığını iletti. 

Taycan prototipi üç haftalık süreç içinde Çin, İngiltere ve ABD’yi ziyaret ederek üç kıtada boy gösterdi. Aracın tavanındaki logo ziyaret edilen her ülke için ayrı tasarlandı. Örneğin New York’ta tavanında yıldız ve şerit tasarımıyla ortaya çıktı.

 20 bin ön sipariş aldı

Şimdiden dünya çapında 20 bin adet ön sipariş alan Taycan, dinamik performansının yanında güçlü bir şarj alt yapısına sahip olacak. Porsche zekice tasarlanmış şarj çözümleri vadediyor. Avrupa’da Ionity ve ABD’de Electrify America gibi şarj ağları ile işbirliği içinde olan Porsche Charging System platformu, Avrupa’da 70 bin farklı şarj noktasından hizmet alınmasına olanak sağlıyor. 

Porsche’nin elektrikli spor otomobili Taycan'ın yarış serilerine katılımında geri sayım devam ediyor.

Porsche Formula E takımı ilk kez ABB FIA Formula E Championshipin 6. Sezonunda rekabet edecek (2019/2020). Neel Jani, Porsche Formula E takımdaki ilk pilot olarak yerini aldı.

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