Porsche Taycan bu kez Formula E finalinde boy gösterdi
Porsche’nin tamamen elektrikli spor otomobil modeli Taycan, demo turlarının sonuncusunu New York’ta Formula E Şampiyonası'nda gerçekleştirdi.
Porsche Taycan, New York’ta gerçekleştirilen ABB FIA Formula E Championship’in bir parçası olarak, yarış pistinde yeteneklerini sergiledi. New York’ta Taycan’ın direksiyonuna geçen Porsche pilotu Neel Jani, Taycan’ın uzun menzil performansının kendisini şaşırttığını iletti.
Taycan prototipi üç haftalık süreç içinde Çin, İngiltere ve ABD’yi ziyaret ederek üç kıtada boy gösterdi. Aracın tavanındaki logo ziyaret edilen her ülke için ayrı tasarlandı. Örneğin New York’ta tavanında yıldız ve şerit tasarımıyla ortaya çıktı.
20 bin ön sipariş aldı
Şimdiden dünya çapında 20 bin adet ön sipariş alan Taycan, dinamik performansının yanında güçlü bir şarj alt yapısına sahip olacak. Porsche zekice tasarlanmış şarj çözümleri vadediyor. Avrupa’da Ionity ve ABD’de Electrify America gibi şarj ağları ile işbirliği içinde olan Porsche Charging System platformu, Avrupa’da 70 bin farklı şarj noktasından hizmet alınmasına olanak sağlıyor.
Porsche’nin elektrikli spor otomobili Taycan'ın yarış serilerine katılımında geri sayım devam ediyor.
Porsche Formula E takımı ilk kez ABB FIA Formula E Championshipin 6. Sezonunda rekabet edecek (2019/2020). Neel Jani, Porsche Formula E takımdaki ilk pilot olarak yerini aldı.
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