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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
18.04.2019 - 10:01, Son Güncelleme:

Pornografik şantaj tehlikesine aman dikkat!

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Pornografik şantaj tehlikesine aman dikkat!

Antivirüs yazılım kuruluşu ESET, özellikle cinsel içerikli videolar izleyen kişilerden para koparmak üzere tasarlanmış sahte e-posta mesajlarına karşı bilgisayar kullanıcılarını uyarıyor. Mesajlarda siber saldırgan, kurbanı pornografik içeriği izlerken web kamerası yoluyla kaydettiğini iddia ederek para talep ediyor. Uzmanlar, söz konusu mesajların Türkçe dahil en az 7 dilde hazırlandığını tespit etti.

Uzmanlar, kurbanları e-posta üzerinden ödeme yapmaları yönünde tehdit eden uluslararası bir dolandırıcılık vakası tespit etti. ESET Güvenlik Uzmanı Ondrej Kubovic’in verdiği bilgiye göre “Siber saldırganlar, yaklaşık 0.43-0.45 Bitcoin; yani 2 bin dolar gibi bir para talep ediyor.”

Kubovic, “Kurbanın e-postayı açtıktan sonraki 48 saat içinde ödeme yapması isteniyor. Aksi takdirde siber suçlu, söz konusu videoyu ele geçirdiği cihazda iletişim bilgileri yer alan tüm kişilere görüntüleri göndermekle tehdit ediyor” dedi.

Sextortion

Bu tür dolandırıcılık vakaları ‘sextortion’ olarak tanımlanıyor. Uzmanlar tarafından tespit edilen önceki sextortion dolandırıcılık dalgalarında bu e-postaların çoğunlukla İngilizce olduğu görülmüştü. Ancak son saldırı dalgasında aralarında Avustralya, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya, Çek Cumhuriyeti, Rusya ve Türkiye’nin de bulunduğu yeni hedeflere odaklanan yerel versiyonlar dikkat çekiyor.

Aslında böyle bir videoya sahip değiller

Uzmanların tespitlerine göre saldırganlar aslında kurbana ait böyle bir videoya sahip değiller. Benzer e-posta dolandırıcılıkları yeni şeyler değil ve yıllardır meydana geliyor. Uzmanlar, antispam teknolojisi sayesinde kullanıcılarını buna benzer tehditlerden koruyor. Sextortion, saldırganın kurbana ait gerçek fotoğrafları ya da sahte bir hesap üzerinden gerçekleştirilmiş samimi bir konuşmasını ele geçirdiği durumlarda da gerçekleşebilir.

Kendi posta adresinden gelmiş gibi görünüyor

Mevcut dolandırıcılığı öncekilerden farklı kılan şey, sosyal mühendislik kullanılarak cihazlarında porno içerik izleyen kullanıcıların hedeflenmesi. E-postalar herkese gönderiliyor ve porno içerik izleyen kullanıcıların bu aldatmacaya kanarak yanıt vermesi bekleniyor. Hatta önceki versiyonlardan bazıları, dolandırıcılığa yönelik e-postanın ‘kurbanın kendi e-posta adresinden’ gelmiş gibi görünmesini sağladı ve bu da saldırganın cihazı hacklediğine ilişkin iddialarını destekledi.

Bu dolandırıcılığın daha eski bir versiyonunda ise, saldırgan kurbanın şifresini bildiğini iddia etti ve buna kanıt olarak şifreyi e-posta gövdesinde paylaştı. Bu durumda saldırgan, muhtemelen milyarlarca gerçek oturum açma bilgileri içeren büyük veri sızıntılarının bazılarından bu verileri elde etti. Eğer kullanıcı kendisine gönderilen şifreyi gerçekten kullandıysa, acele ederek ödeme yapmaya karar verebilir.

Hassas bir konuyu faydaya dönüştürmeye çalışıyorlar

Dolandırıcılık, pornografinin hassas bir konu olması nedeniyle etkili oluyor. Çoğu kullanıcı, pornografik içeriğe sahip sayfaları gizlice ziyaret ediyor. Doğal olarak aile, yakın çevre veya iş arkadaşlarının bu ziyaretlerden haberdar olması, oldukça rahat edici bir hal alacaktır.

Aceleci davranmayın

Kubovic, "Posta kutunuzda böyle bir e-posta bulursanız, aceleci davranmaktan kaçının. Her şeyden önce, dolandırıcılığa cevap vermeyin, eklentileri indirmeyin, gömülü bağlantıları tıklamayın ve kesinlikle saldırganlara para göndermeyin. Saldırgan gerçek parolanızı listelerse, parolanızı değiştirmenizi ve belirtilen platformda iki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirmenizi öneririm. Gerçekten de birçok durumda saldırganlar aslında giriş bilgilerini test ederek en azından mesajlarını yaymak için ele geçirilen hesabı kullanır. Ayrıca, cihazınızı zararlı yazılımları ve web kamerasının izinsiz kullanımı gibi diğer sorunları algılayabilen güvenilir güvenlik yazılımlarıyla koruyun." diye konuştu.

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