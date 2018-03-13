Porno sitelere pasaportla giriş dönemi başlıyor!

Çocukları bu tür sitelerden uzak tutmak için artık cinsel içerikli sitelere girmek çok daha zor olacak. Yaşının 18 ve üzeri olduğunu ispatlayamayanlar site dışında kalacak.

Bugüne kadar siteler kullanıcılarına '18 yaşının üstünde misin' diye soruyor ve 'Evet' yanıtı veren doğrudan sitelere girebiliyordu. Ancak bunun hiçbir işe yaramadığı ortada.

İngiltere'de başlatılan yeni bir kampanyaya göre bu sitelere girmek isteyenler artık bazı özel bilgilerini paylaşmak zorunda kalacak, ki bu sitelere girebileceği yaşın yetkin olduğu anlaşılabilsin! Ama nasıl?

Pasaport ve kimlik bilgileri ve hatta kredi kartı bilgileri bu sitelere girmeye çalışanlardan istenecek!

Bu bilgileri paylaşmayanlar site dışında tutulacak ve milyonlarca çocuğun bu şekilde porno sitelerden uzak tutulması sağlanacak.

Pasaport ve kimlik bilgileri dışında telefon numaraları da 18 yaş ve üstü olduğunun ispatı için kullanılabilecek.

Ancak ciddi bir sorun var: Bu bilgileri sitelere girmek için kim paylaşacak? Bilgilerin gizliliği ne olacak? Kredi kartı bilgilerini kim paylaşmak isteyecek?

Uzmanlara göre bu bilgiler asla saklanmayacak ve sadece 18 yaş üstü kişilerin siteye girmesi sağlanacak. Ancak ortada büyük bir güvenlik sorunu olduğu çok açık ve bu girişim daha epey tartışılacağa benziyor!