Popüler VPN uygulaması hack'lendi, itiraf geldi
Dünyanın önde gelen VPN uygulamalarından biri olan NordVPN'in hack'lendiği ortaya çıktı. Platform, hack'lendiğini itiraf etti.
VPN, Virtual Private Network'ün, yani Sanal Özel Ağ‘ın kısaltmasıdır. VPN sayesinde ağlara uzaktan erişim sağlanır. VPN sanal bir ağ uzantısı oluşturduğu için, VPN kullanarak ağa bağlanan bir cihaz, fiziksel olarak bağlıymış gibi o ağ üzerinden veri alışverişinde bulunabilir. Kısacası Virtual Private Network (VPN), İnternet ya da başka bir açık ağ üzerinden özel bir ağa bağlanmayı sağlayan bir bağlantı çeşididir. VPN üzerinden bir ağa bağlanan kişi, o ağın fonksiyonel, güvenlik ve yönetim özelliklerini kullanmaya da devam eder.
VPN servisleri ve uygulamaları da kullanıcılara bu hizmeti sunar. Bunlardan biri de NordVPN ismini taşıyor. Hacklenme itirafı ise şirketin resmi blog sayfasında, uzun sayılabilecek bir süre sonrasına duyuruldu.
Bugüne dek kullanıcılardan gizlenen bu ihlal, NordVPN'in Finlandiya sunucularında meydana geldi ve yetkisiz bir kişinin sunuculara uzaktan erişim yoluyla bağlandığı belirtiliyor.
Şirket, sunucularında yer alan böyle bir uzaktan yönetim sisteminin farkında bile olmadığı iddiasında.
NordVPN her ne kadar, sunucularına erişen bilgisayar korsanı veya korsanlarının, kullanıcı kimlik bilgilerine ve verilerine ulaşmadığını belirtmiş olsa da, bunun ne denli doğru olduğu tartışmaya açık.
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