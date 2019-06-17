Popüler uygulama casus çıktı! Meğer gizlice...
İspanya'nın en üst profesyonel futbol ligi La Liga'nın resmi mobil uygulaması bir skandala imza attı; uygulamanın kullanıcılardan habersiz kaçak maç yayınlarını yakalamak için gizlice kullanıcılarını dinlediği ortaya çıktı.
Li Liga mobil uygulaması, 284 bin dolar para cezasına çarptırıldı. Sebebi ise kullanıcılarını gizlice dinlemek. Milyonlarca cihazda kullanılan uygulama, iddiaya göre La Liga tarafından futbol müsabakalarını lisanssız, kaçak olarak gösteren barları yakalamak için kullanıldı.
Uygulamayı indirip maç takvimlerini, futbolcu istatistiklerini ve lig haberlerini takip eden kullanıcıların çoğu, uygulamanın o an maç izlendiğini algıladığını fark etmedi. Uygulama, kullanıcının barlarda futbol maçı izlediğini mikrofon kaydı yoluyla algılıyor ve yetkililere haber veriyordu.
Shazam'a benzer bir teknoloji kullanan La Liga uygulaması, etraftaki seslerden o an bir maç izlendiğini algılayabiliyordu. Bu durumda yetkililer, cihazın konumuna bakarak barın maç gösterme lisansının olup olmadığını kontrol ediyordu.
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