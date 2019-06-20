Popüler oyun Metro: Exodus fiyatlarında indirim yapıldı
Oyun dünyasını kasıp kavuran isimlerden biri olan Metro: Exodus'un fiyatlarında indirim yapıldı. 19 – 27 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak indirim kapsamında yeni fiyat bakın ne oldu?
4A Games tarafından geliştirilen ve Deep Silver’ın yayıncılığını yaptığı Metro: Exodus, kıyamet sonrası bir dünyada Moskova’da geçiyor ve oyuncuları nükleer felaket sonucu harap olmuş Moskova’ya ek olarak Rusya’nın diğer bölgelerinde etkileyici bir serüvene çıkarmayı hedefliyor.
Exodus'ta bizimle beraber farklı gruplar bulunabilecek. NPC'lerle gireceğimiz etkileşimlere göre vereceğimiz kararlar dostlarımızın kaderlerini belirleyecek. Seçimlerimizi doğru vermek önemli yani. Oyunun popülaritesi gün geçtikçe artarken, fiyatlarında da sürpriz bir indirime gidildi.
Kampanya kapsamında 19 – 27 Haziran tarihleri arasında Metro: Exodus indirimli olarak satın alınabiliyor. Kampanyanın sunduğu fiyatla birlikte oyun 149,50 TL‘ye düşmüş durumda. Böylece yakın zamanda Epic Games üzerinden de 171,75 TL’den satılan oyun konsol üzerinden de indirime girmiş oldu. Oyunun Gold sürümünü almak isteyenlerin 214,50 TL ödemesi gerekiyor.
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