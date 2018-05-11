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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
11.05.2018 - 10:57, Son Güncelleme:

Popüler bir endüstriyel protokolde kritik açıklar ortaya çıktı

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Popüler bir endüstriyel protokolde kritik açıklar ortaya çıktı

Kaspersky Lab ICS CERT, sunucular ile kritik altyapılar gibi endüstriyel sistemlerdeki istemciler arasında güvenli veri transferi için tasarlanan OPC UA (Object Linking and Embedding for Process Control Unified Automation) protokolünü analiz etti. Analizlerde protokolün uygulanmasında 17 adet sıfır-gün açığı tespit edildi. Bu açıklar hizmet engelleme (Denial of Service) ve uzaktan kod çalıştırma saldırılarına yol açabiliyor. Ayrıca, bu protokol üzerine kurulu ticari ürünlerde de çok sayıda açık bulundu. Tüm açıklar geliştiricilere bildirildi ve Mart 2018 sonuna kadar kapatıldı.

OPC UA, endüstriyel bir ağdaki çok sayıda sistem arasında sağlam ve güvenli veri iletimi sağlamak için 2006 yılında OPC Foundation tarafından geliştirilip kullanıma sunulan bir endüstriyel protokol. Bu protokol üretim, petrol ve gaz, ilaç ve başka sektörlerde faaliyet gösteren büyük markalar tarafından endüstriyel tesislerde sıkça kullanılıyor. Protokolün ağ geçitleri; otomatik süreç kontrolü ve uzaktan ölçümde iletişim, takip ve uzaktan denetim sistemleri için her geçen gün artan sayıda endüstriyel kurum tarafından kullanılıyor. Böylece bu kurumlar yönetim süreçlerini birleştirebiliyor. Protokol ayrıca, siber saldırganların dikkatini çeken Endüstriyel IoT ve akıllı şehir bileşenlerinde de kullanılıyor. 

Kaspersky Lab ICS CERT uzmanları OPC UA mimarisini ve ürünlerini analiz etti. Örnek bir sunucuyla birlikte protokolün açık kaynaklı kodlarını (GitHub’da bulunabilir) inceleyen uzmanlar, mevcut uygulamanın kod tasarımında ve yazımında hatalar buldu. Bu hatalar, bu kadar yaygın kullanılan bir kritik altyapı yazılımında bulunmaması gereken türde hatalardı. OPC Foundation ürünlerinde toplamda 17 adet sıfır-gün açığı belirlendi ve geliştiricilere bildirildi. Geliştiriciler de ardından bu açıkları kapattı. 

Kaspersky Lab ICS CERT ayrıca bu endüstriyel protokol üzerine kurulu üçüncü taraf yazılımları da inceledi. İncelenen yazılımlar arasında önde gelen endüstri markalarının çözümleri de bulunuyordu. Çoğu durumda açıkların, protokolün bazı uygulama işlevleri düzgün bir şekilde kullanılmadığı için ortaya çıktığı tespit edildi. Bazı durumlarda ise açıkların nedeni protokolün altyapısına hatalı değişiklikler uygulanmasıydı. Bu yüzden, OPC Foundation’ın orijinal uygulamasında hata olmamasına rağmen uzmanlar ticari bir üründe güvensiz işlevler keşfetti. Markaların bilinmeyen nedenlerle protokolün mantığında yaptığı bu değişiklikler riskli işlevlere neden oluyordu. 

OPC UA protokolünün uygulanmasında tespit edilen tüm açıklar endüstriye büyük zarar verebilecek cinstendi. Bir yandan, endüstriyel süreçleri aksatıp veya durdurup sistemlere ciddi tehdit oluşturabilecek hizmet engelleme (Denial of Service) riski ortaya çıkıyordu. Diğer yandan ise, saldırganlara endüstriyel süreçleri kontrol etmesini veya ağa sızmaya devam etmesini sağlayacak sunucu komutları gönderme imkanı tanıyan, uzaktan kod çalıştırma yöntemi de uygulanabiliyordu. 

Kaspersky Lab ICS CERT Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Sergey Temnikov, “Yazılım geliştiriciler genellikle endüstriyel protokollere fazlasıyla güveniyor. Ürün kodlarını güvenlik denetiminden geçirmeden teknolojiyi çözümlerine uyguluyorlar. Böylece, bu örnekteki gibi açıklar ürün serilerinin tamamını etkileyebiliyor. Markaların yaygın kullanılan teknolojilere dikkat etmesi büyük önem taşıyor. Ayrıca, markaların kendi yazılımlarını tasarlayacabilecekleri fikrine de kapılmamaları gerekiyor. Çoğu bunun mevcut yazılımlardan daha verimli ve güvenli olabileceğini düşünüyor fakat yepyeni bir yazılım bile çok sayıda açığa sahip olabiliyor.” dedi.

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