Popülaritesini kaybedince format değiştiren Vine geri dönüyor!
Vine’ın kurucularından Dom Hofmann, dün Twitter üzerinden yapmış olduğu açıklama ile birlikte, Vine’ın devamı niteliğinde olacak olan Byte uygulamasını geliştirdiklerini müjdeledi.
Vine, 2012 yılında daha yayınlanmadan önce Twitter tarafından satın alınmıştı. Bu satın alımın ardından çok kısa bir süre içerisinde oldukça büyük bir başarıya imza atarak, 200 milyon kullanıcıya ulaşmıştı.
Milyonlarca içerik üreticisinin yer aldığı Vine’ın karşısına ciddi rakiplerin çıkmasının ardından, popüler video paylaşma platformu, 2016 yılında ciddi bir şekilde kan kaybetmeye başlamıştı. Daha sonrasında ise maliyetleri karşılamayan platform için çeşitli kararlar alınmıştı.
Bilindiği üzere Twitter, içerik üreten fenomenlerine maaş ödemeyi kabul etmeyince bütün kullanıcılarını kaybeden efsanevi platform, 2016 sonunda yenilgiyi kabul edip yeni videolara sistemi kapatmıştı.
VINE GERİ DÖNÜYOR
Aradan geçen 2 yılın ardından ise Vine sahalara geri dönmeye karar verdi. Dom Hofmann yapmış olduğu açıklamayla, söz konusu uygulamanın devamı niteliğinde olacak olan, Byte uygulamasını geliştirdiklerini duyurdu.
Ayrıca Hofmann, Byte uygulamasını 2019 baharında kullanıma sunacaklarını da kaydetti.
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