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Teknoloji
20.12.2019 - 13:03, Son Güncelleme:

Pop-up kamera nedir? Yeni nesil kameralarla ilgili bilmeniz gerekenler

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Pop-up kamera nedir? Yeni nesil kameralarla ilgili bilmeniz gerekenler

Son dönemin yeni akıllı telefon trendlerinden pop-up kameralı telefonlar, çentiksiz tam ekran deneyimi ve yenilikçi tasarımı gibi unsurlarla teknoloji severlerin ilgisini çekiyor. Telefon kasasının içine gizlenen ve sadece selfie çekildiğinde ortaya çıkan pop-up kameraları gelin daha yakından tanıyalım.

Ön kameraları yavaş yavaş ekranlardan silen telefon markaları, bunun yerine aç/kapa mekanizmasını, yani pop-up kameraları telefonlara dahil ediyor. Bu markalardan biri de pop-up kameralı telefonlarıyla piyasada boy gösteren Honor...

HONOR’un 5 yıl önce patent başvurusunda bulunduğu pop-up kamera özelliği, iki ayrı tasarımı kapsıyordu. İlk olarak HONOR 7i’de görülen dönebilen kamera ve şimdi HONOR 9X’te yer alan pop-up kamera tasarımı. Huawei’in zorlu ürün testi standartlarından başarıyla geçen HONOR 9X pop-up kamera tasarımı, farklı ısı ve nem ortamlarında defalarca kaldırma ve dayanıklılık testlerine maruz tutuldu.

Uzun süreye yayılan testlerden sonra, 15 kg’a kadar ağırlık kaldırabilen ve kullanım ömründe 100 binden fazla kez açılıp kapanabilen pop-up kamera özelliği ve yenilikçi tasarımıyla HONOR 9X ortaya çıktı. Yani telefonunuzla günde 20 kez de ön kameranızı açıp kapasanız, pop-up kameranın başarılı performansı en az 10 yıl garanti ediliyor.

Pop-up kameralarla ilgili akıllara gelen ilk soruya da yanıt verelim. Ön kamera, düşmeye karşı koruma mekanizmasıyla beraber geliyor. HONOR 9X’i elinizden kaydırdığınızda, sensör saniyeler içinde düşmeyi fark ediyor ve pop-up kamerayı otomatik olarak içeri çekiyor. Ayrıca 9X’in geçtiği test standartları, tozlu ortama karşı koruma, su geçirmezlik gibi farklı koşullara karşı da güvence sağlıyor.

Oppo Reno 2Z incelemesiÇinli teknoloji üreticisi Oppo'nun Reno 2 serisi telefonlarının arasında en uygun fiyatlı modeli olan Reno 2Z, buna karşın üst seviye donanım özellikleriyle dikkat çekiyor. Pop-up kamerasıyla ekranı tamamen kullanıcıya bırakan Reno 2Z'yi yakından inceliyoruz.(Sponsorlu içerik)
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