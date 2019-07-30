Pokemon'da bir dönemin sonu: Kapatılıyor
Pokemon temalı gerçek zamanlı strateji tabanlı masa oyunu olan Pokemon Duel son günlerini yaşıyor. 31 Ekim tarihinden itibaren oyuna erişim söz konusu olmayacak. Peki Pokemon Duel neden kapatılıyor?
Pokemon Go rüzgarının hemen ardından sahneye konan Pokemon Duel isimli oyun, önemli sayıda oyuncu kitlesine ulaşmasına karşın kapatılıyor. Oyunda gerçek zamanlı olarak dünya genelinde oyuncularla mücadele edebiliyorsunuz. Nisan 2016 tarihinde yayın hayatına başlayan Pokemon Duel, 100 milyon indirilme rakamını geride bırakmış durumda.
Pokemon Company'den konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre Pokemon Duel için son gün 31 Ekim 2019. Bu tarihten itibaren oyun kapatılacak ve bununla da kalmayıp uygulama mağazalarından kaldırılacak. Oyuncuların sahip olduğu mücevherleri de bu tarihe kadar harcamaları gerekiyor; aksi halde bunu yapabilmeleri söz konusu tarihten sonra mümkün olmayacak.
Oyun içi harcama yapanlara herhangi bir para iadesi de yapılmayacak. Yani oyuncuların yaptıkları pek çok şey, harcadıkları para bir nevi çöpe gidecek. Ancak şirketin bu kapsamda oyuncuların yanında olmaya pek niyeti yok gibi görünüyor.
Bir süredir oyunda sıkıntılar yaşandığı ve oyuncuların bu nedenle oynayamadığı şeklinde eleştiriler geliyordu. Oyunun beklendiği kadar oyuncu çekemediği ve Pokemon Masters oyununun çıkışı nedeniyle daha fazla kaynak ayrılamayacağı ifade ediliyor.
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