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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
30.07.2019 - 08:20, Son Güncelleme:

Pokemon'da bir dönemin sonu: Kapatılıyor

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Pokemon'da bir dönemin sonu: Kapatılıyor

Pokemon temalı gerçek zamanlı strateji tabanlı masa oyunu olan Pokemon Duel son günlerini yaşıyor. 31 Ekim tarihinden itibaren oyuna erişim söz konusu olmayacak. Peki Pokemon Duel neden kapatılıyor?

Pokemon Go rüzgarının hemen ardından sahneye konan Pokemon Duel isimli oyun, önemli sayıda oyuncu kitlesine ulaşmasına karşın kapatılıyor. Oyunda gerçek zamanlı olarak dünya genelinde oyuncularla mücadele edebiliyorsunuz. Nisan 2016 tarihinde yayın hayatına başlayan Pokemon Duel, 100 milyon indirilme rakamını geride bırakmış durumda.

Pokemon Company'den konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre Pokemon Duel için son gün 31 Ekim 2019. Bu tarihten itibaren oyun kapatılacak ve bununla da kalmayıp uygulama mağazalarından kaldırılacak. Oyuncuların sahip olduğu mücevherleri de bu tarihe kadar harcamaları gerekiyor; aksi halde bunu yapabilmeleri söz konusu tarihten sonra mümkün olmayacak.

Pokemonda bir dönemin sonu: Kapatılıyor

Oyun içi harcama yapanlara herhangi bir para iadesi de yapılmayacak. Yani oyuncuların yaptıkları pek çok şey, harcadıkları para bir nevi çöpe gidecek. Ancak şirketin bu kapsamda oyuncuların yanında olmaya pek niyeti yok gibi görünüyor. 

Bir süredir oyunda sıkıntılar yaşandığı ve oyuncuların bu nedenle oynayamadığı şeklinde eleştiriler geliyordu. Oyunun beklendiği kadar oyuncu çekemediği ve Pokemon Masters oyununun çıkışı nedeniyle daha fazla kaynak ayrılamayacağı ifade ediliyor. 

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