Pokemon: Let's Go geliyor! İşte o tarih
Birkaç ay önce Nintendo Switch’te çıkacağı açıklanan iki adet yeni pokemon oyunu duyurulmuştu. Bunlardan ilki Pokemon Quest ikincisi ise asırlardır beklediğimiz o oyunu anımsatan Pokemon: Let’s Go, Pikachu ve Eeevee oyunuydu. Ve nihayet Pokemon: Let's Go'nun ne zaman yayınlanacağı belli oldu.
İsmi Nintendo'yla özdeşleşen Pokemon, Nintendo Switch'in çıkmasından sonra akıllara "Acaba oyun ne zaman çıkar?" sorusunu getirdi. Pokemon: Let’s Go, Pikachu ve Eeevee 2018 sonlarına kadar kullanıcılarına sunulmuş olacak.
Oyun, yine oynamaya alışık olduğumuz Pokemon oyunları tarzında. Fakat daha güncel ve gelişmiş olduğu söylenebilir. Yapmanız gereken şey yine Pokemon yakalamak ve Roket Takımı ile savaşmak. Pokemon 151'i yakalarken omzumuzda Pikachu veya Eevee olacak. Çoklu oyuncu ve Pokemon Go bağlantısı da oyun içerisinde olacak. Bu sayede oyunlar arası transfer yapmak ve hediye yollamak mümkün olacak. Heyecanla beklenen oyun 16 Kasım 2018'de sizlerle olacak.
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