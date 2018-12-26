Pokemon Go'nun yapımcısından 1 milyon dolarlık yarışma
Pokemon Go'nun arkasındaki isim olan ve dünya çapında bu oyunun yayılmasında büyük rol oynayan Niantic, dev bir yarışmaya hazırlanıyor. Geleceğin oyunlarını yaratmak adına düzenlenen bu yarışmada oyun geliştiricileri başarılı olduğu taktirde 1 milyon dolarlık ödülün de sahibi olacak.
Niantic, 1 milyon dolarlık ödüllü yarışmasının detaylarını dünyayla paylaştı. Beyond Reality Developer Contest adını taşıyan bu dev yarışma, aslında bir oyun geliştirme yarışması. Yarışmada amaç ise gerçek dünyayla entegre yepyeni bir oyunu, bir fikri hayata geçirebilmek; tıpkı Pokemon Go'da olduğu gibi.
Rekabetin odak noktası sadece oyun oynamak sanılmasın, şirket ayrıca bu türü seyahat, fiziksel aktivite ve hatta alışveriş gibi alanlarla genişletmek istiyor.
Yarışmaya katılacakların en az 5 kişilik bir grup kurması gerekiyor. Ancak bu da yeterli değil; eğer bu ödüle talipseniz kısa bir film çekip 10 sayfalık bir teklif de yapmanız sizden bekleniyor.
Yarışma 1 Mayıs - 9 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacak.
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