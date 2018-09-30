Plüton neden gezegenlikten çıkarıldı?
Aslında Plüton‘un gezegenlikten çıkarılma hikayesi yeni bir olay değil. Olay tamamen Uluslararası Astronomi Birliği‘nin yıllar önce düzenlediği ‘gezegen olma kuralları’nda gizli…
Plüton'un gezegenlikten çıkarılması yeni bir olay değil. Sebebi de Uluslararası Astronomi Birliği‘nin yıllar önce düzenlediği ‘gezegen olma kuralları’nda saklı aslında. Ne diyor bu kurallar? Öncelikle Güneş’in etrafında dönme, daha sonra kenti kütlesi olduğu itibarla küresel bir yapıda olması ve son olarak yörüngesindeki küçük gök cismini temizlemiş olması…
Bu özelliklere dikkatlice bakalım. Plüton Güneş‘in etrafında dönüyor; buraya kadar sorun yok. Küresel yapıda olma özelliği de Plüton’a uyuyor. Ancak iş yörüngesindeki enkazı temizleme özelliğine geldiğinde Plüton sınıfta kalıyor.
Bu statüye uymaması sebebiyle Plüton, 2006 yılında gezegenlikten çıkarıldı.
Bunca yıldır gezegen olarak bildiğimiz ve kitaplarda kendine yer bulan Plüton’un bugün NASA aracı New Horizons tarafından en yakın noktasından geçilecek olması ise ayrıca heyecan verici bir gelişme elbette…
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