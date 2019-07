PlayStation oyun fiyatlarında indirim başladı

Sony, PlayStation oyun fiyatlarında indirime gitti. Temmuz ayı indirim kampanyası kapsamında PlayStation Store üzerinden satılan oyunların fiyatları aşağı çekilirken, bazı oyunlarda indirim oranı yüzde 75'i buldu. 25 Temmuz'a kadar sürmesi beklenen indirim kampanyası kapsamında fiyatı düşen oyunlar şöyle:



Assassin's Creed Origins - 84 TL

FIFA 19 Şampiyonlar Sürümü - 114 TL

Battlefield V Deluxe Sürüm - 159 TL

A Plague Tale: Innocence - 159 TL

Just Cause 4 - Standart Sürüm - 109 TL

FOR HONOR STANDARD EDITION - 49 TL

Hitman HD Enhanced Collection - 134 TL

Jurassic World Evolution - 98 TL

Life is Strange 2 Tüm Sezon - 139 TL

Watch Dogs 2 - 69 TL

Yakuza 6: The Song of Life - 114 TL

Yakuza Kiwami 2 - 84 TL

Sniper Elite 4 - 64 TL

Strange Brigade - 84 TL (PS Plus ile ekstra %10 tasarruf edin)

GRIP - 69 TL

Trials Rising - 56 TL