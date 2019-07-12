PlayStation oyun fiyatlarında indirim başladı
Sony'nin popüler oyun konsolu PlayStation 4 ve PlayStation 4 Plus, satışa sunuldukları ilk günden bu yana milyonlarca adet satmayı başardı. Rakibi Microsoft karşısında yarışı önde götüren şirket, sürpriz bir kararla Temmuz ayı kapsamında PlayStation Store'daki bazı oyunların fiyatlarında indirime gitti. İşte indirim sonrası PlayStation 4 oyunlarının yeni fiyatları...
Sony, PlayStation oyun fiyatlarında indirime gitti. Temmuz ayı indirim kampanyası kapsamında PlayStation Store üzerinden satılan oyunların fiyatları aşağı çekilirken, bazı oyunlarda indirim oranı yüzde 75'i buldu. 25 Temmuz'a kadar sürmesi beklenen indirim kampanyası kapsamında fiyatı düşen oyunlar şöyle:
Assassin's Creed Origins - 84 TL
FIFA 19 Şampiyonlar Sürümü - 114 TL
Battlefield V Deluxe Sürüm - 159 TL
A Plague Tale: Innocence - 159 TL
Just Cause 4 - Standart Sürüm - 109 TL
FOR HONOR STANDARD EDITION - 49 TL
Hitman HD Enhanced Collection - 134 TL
Jurassic World Evolution - 98 TL
Life is Strange 2 Tüm Sezon - 139 TL
Watch Dogs 2 - 69 TL
Yakuza 6: The Song of Life - 114 TL
Yakuza Kiwami 2 - 84 TL
Sniper Elite 4 - 64 TL
Strange Brigade - 84 TL (PS Plus ile ekstra %10 tasarruf edin)
GRIP - 69 TL
Trials Rising - 56 TL
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