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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
12.07.2019 - 09:35, Son Güncelleme:

PlayStation oyun fiyatlarında indirim başladı

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PlayStation oyun fiyatlarında indirim başladı

Sony'nin popüler oyun konsolu PlayStation 4 ve PlayStation 4 Plus, satışa sunuldukları ilk günden bu yana milyonlarca adet satmayı başardı. Rakibi Microsoft karşısında yarışı önde götüren şirket, sürpriz bir kararla Temmuz ayı kapsamında PlayStation Store'daki bazı oyunların fiyatlarında indirime gitti. İşte indirim sonrası PlayStation 4 oyunlarının yeni fiyatları...

Sony, PlayStation oyun fiyatlarında indirime gitti. Temmuz ayı indirim kampanyası kapsamında PlayStation Store üzerinden satılan oyunların fiyatları aşağı çekilirken, bazı oyunlarda indirim oranı yüzde 75'i buldu. 25 Temmuz'a kadar sürmesi beklenen indirim kampanyası kapsamında fiyatı düşen oyunlar şöyle:

Assassin's Creed Origins - 84 TL
FIFA 19 Şampiyonlar Sürümü - 114 TL
Battlefield V Deluxe Sürüm - 159 TL
A Plague Tale: Innocence - 159 TL
Just Cause 4 - Standart Sürüm - 109 TL
FOR HONOR STANDARD EDITION - 49 TL
Hitman HD Enhanced Collection - 134 TL
Jurassic World Evolution - 98 TL
Life is Strange 2 Tüm Sezon - 139 TL
Watch Dogs 2 - 69 TL
Yakuza 6: The Song of Life - 114 TL
Yakuza Kiwami 2 - 84 TL
Sniper Elite 4 - 64 TL
Strange Brigade - 84 TL (PS Plus ile ekstra %10 tasarruf edin)
GRIP - 69 TL
Trials Rising - 56 TL

Google Asistan nasıl kullanılır? | Teknoloji 101Teknoloji 101'in bu bölümünde Google Asistan nasıl kullanılır bunu anlatıyor olacağız.
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