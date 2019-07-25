PlayStation oyun fiyatlarında büyük indirim
Sony, sessiz sedasız PlayStation Store üzerinden satılan oyunların fiyatlarında kayda değer bir indirime gitti. PlayStation Store yaz indirimleri kampanyası kapsamında bakın oyun fiyatları ne oldu?
Sony, PlayStation Store bünyesindeki bazı oyunların fiyatlarında yüzde 60'a varan indirimler yaptı. Yaz aylarına özel hazırladığı kampanyası kapsamında Marvel's Spiderman'den Days Gone'a, Assassin's Creed Odyssey'den FIFA 19'a oyun fiyatlarında önemli indirimler yapıldı. Şimdi isterseniz sözü çok uzatmadan indirimli oyun fiyatlarını sizlerle paylaşalım:
Marvel’s Spiderman: 24 Temmuz – 8 Ağustos 469 TL 134 TL
Days Gone: 24 Temmuz – 8 Ağustos 429 TL 199 TL
Days Gone Dijital Deluxe Sürüm: 24 Temmuz – 8 Ağustos 489 TL 239 TL
Assassin’s Creed Odyssey: 24 Temmuz – 22 Ağustos 469 TL 159 TL
FIFA 19: 24 Temmuz – 22 Ağustos: 469 TL 131.32 TL
Red Dead Redemption 2: 24 Temmuz – 22 Ağustos 469 TL 179 TL
Grand Theft Auto V Premium Online Edition: 24 Temmuz – 22 Ağustos 199 TL 49 TL
World War Z: 24 Temmuz – 8 Ağustos 179 TL 114 TL
Resident Evil 2 Remastered: 24 Temmuz – 15 Ağustos 399 TL 159 TL
God of War Dijital Deluxe Sürüm: 24 Temmuz – 8 Ağustos: 469 TL 134 TL (PS Plus abonelerine ekstra yüzde 5 indirim)
NBA 2K19: 24 Temmuz – 8 Ağustos 469 TL 99 TL
Battlefield V: 24 Temmuz – 15 Ağustos 359 TL 143.60 TL
F1 2019 Anniversary Edition: 24 Temmuz – 22 Ağustos 299 TL 209.30 TL
F1 2019 Legends Edition Senna & Prost: 24 Temmuz – 22 Ağustos 344 TL 244.30 TL
PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS: 24 Temmuz – 22 Ağustos 134 TL 64 TL
PUBG – Wild Card Edition: 24 Temmuz – 6 Ağustos 159 TL 84 TL
Conan Exiles: 24 Temmuz – 22 Ağustos 279 TL 114 TL
Conan Exiles Complete Edition: 24 Temmuz – 22 Ağustos 489 TL 199 TL
EA SPORTS UFC 3: 24 Temmuz – 15 Ağustos 349 TL 104.70 TL
Elbette indirimler sürekli olmayacak; bazı oyunların indirimlerinin sona erme tarihi diğerlerinden daha farklı olduğundan, tarihlere dikkat etmekte fayda var.
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