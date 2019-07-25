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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
25.07.2019 - 08:06, Son Güncelleme:

PlayStation oyun fiyatlarında büyük indirim

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PlayStation oyun fiyatlarında büyük indirim

Sony, sessiz sedasız PlayStation Store üzerinden satılan oyunların fiyatlarında kayda değer bir indirime gitti. PlayStation Store yaz indirimleri kampanyası kapsamında bakın oyun fiyatları ne oldu?

Sony, PlayStation Store bünyesindeki bazı oyunların fiyatlarında yüzde 60'a varan indirimler yaptı. Yaz aylarına özel hazırladığı kampanyası kapsamında Marvel's Spiderman'den Days Gone'a, Assassin's Creed Odyssey'den FIFA 19'a oyun fiyatlarında önemli indirimler yapıldı. Şimdi isterseniz sözü çok uzatmadan indirimli oyun fiyatlarını sizlerle paylaşalım:

Marvel’s Spiderman: 24 Temmuz – 8 Ağustos 469 TL 134 TL

Days Gone: 24 Temmuz – 8 Ağustos 429 TL 199 TL

Days Gone Dijital Deluxe Sürüm: 24 Temmuz – 8 Ağustos 489 TL 239 TL

Assassin’s Creed Odyssey: 24 Temmuz – 22 Ağustos 469 TL 159 TL

FIFA 19: 24 Temmuz – 22 Ağustos: 469 TL 131.32 TL

Red Dead Redemption 2: 24 Temmuz – 22 Ağustos 469 TL 179 TL

Grand Theft Auto V Premium Online Edition: 24 Temmuz – 22 Ağustos 199 TL 49 TL

World War Z: 24 Temmuz – 8 Ağustos 179 TL 114 TL

Resident Evil 2 Remastered: 24 Temmuz – 15 Ağustos 399 TL 159 TL

God of War Dijital Deluxe Sürüm: 24 Temmuz – 8 Ağustos: 469 TL 134 TL (PS Plus abonelerine ekstra yüzde 5 indirim)

NBA 2K19: 24 Temmuz – 8 Ağustos 469 TL 99 TL

Battlefield V: 24 Temmuz – 15 Ağustos 359 TL 143.60 TL

F1 2019 Anniversary Edition: 24 Temmuz – 22 Ağustos 299 TL 209.30 TL

F1 2019 Legends Edition Senna & Prost: 24 Temmuz – 22 Ağustos 344 TL 244.30 TL

PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS: 24 Temmuz – 22 Ağustos 134 TL 64 TL

PUBG – Wild Card Edition: 24 Temmuz – 6 Ağustos 159 TL 84 TL

Conan Exiles: 24 Temmuz – 22 Ağustos 279 TL 114 TL

Conan Exiles Complete Edition: 24 Temmuz – 22 Ağustos 489 TL 199 TL

EA SPORTS UFC 3: 24 Temmuz – 15 Ağustos 349 TL 104.70 TL

Elbette indirimler sürekli olmayacak; bazı oyunların indirimlerinin sona erme tarihi diğerlerinden daha farklı olduğundan, tarihlere dikkat etmekte fayda var. 

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