PlayStation oyun fiyatlarında büyük indirim

Sony, bazı PS4 oyunlarında büyük oranda indirimler yaptı. İndirimlerin daha çok yüksek fiyat etiketleriyle dikkat çeken oyunlarda yapıldığı dikkat çekerken, PlayStation Store üzerinden satılan oyunlar kampanya kapsamına alındı. İndirimler oranları yüzde 60'lara kadar çıkarken, örneğin 469 TL'ye satılan Red Dead Redemption 2'nin fiyatı 300 TL'ye kadar düştü.



İşte indirim sonrası oyunların yeni fiyatları:



Red Dead Redemption 2 -- 300,00 TL

Red Dead Redemption 2: Special Edition -- 379,00 TL

Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition -- 429,00 TL

Shadow of the Tomb Raider -- 159,00 TL

Shadow of the Tomb Raider - Digital Deluxe Edition -- 179,00 TL (PS Plus ile ekstra %5 tasarruf edin)

Shadow of the Tomb Raider - Croft Edition -- 219,00 TL (PS Plus ile ekstra %5 tasarruf edin)

Just Cause 4 - Standart Sürüm -- 199,00 TL

Just Cause 4 - Digital Deluxe Sürümü -- 239,00 TL

Just Cause 4 - Gold Sürüm -- 299,00 TL

Battlefield V Deluxe Sürüm -- 179,00 TL

Destiny 2: Forsaken -- 76,00 TL

Destiny 2: Forsaken - Complete Collection -- 199,00 TL

Destiny 2: Forsaken - Digital Deluxe Edition -- 179,00 TL

Destiny 2: Forsaken - Legendary Collection -- 114,00 TL

Destiny 2: Forsaken + Annual Pass -- 159,00 TL

FIFA Yolculuk Üçlemesi -- 199,50 TL

Assassin's Creed Odyssey - DELUXE EDITION -- 179,00 TL

Call of Duty: WWII - Season Pass -- 89,00 TL

Call of Duty: WWII - Gold Edition -- 134,00 TL

Call of Duty: WWII - Digital Deluxe -- 199,00 TL

Monster Hunter: World Digital Deluxe Edition -- 139,00 TL

Spyro + Crash Remastered Oyun Paketi -- 219,00 TL

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy -- 99,00 TL

Spyro Reignited Trilogy -- 209,25 TL

DiRT Rally -- 39,00 TL

DiRT Rally PLUS PLAYSTATION VR BUNDLE -- 44,00 TL

Mutant Year Zero: Road to Eden -- 122,00 TL

Madden NFL 19 - FIFA 19 Paketi -- 229,50 TL

EA SPORTS 19 Paketi -- 556,80 TL

Warhammer: Vermintide 2 -- 84,00 TL

Warhammer: Vermintide 2 - Premium Edition -- 134,00 TL

Warhammer: Vermintide 2 - Ultimate Edition Paketi -- 159,00 TL

WWE 2K19 -- 179,00 TL

WWE 2K19 Digital Deluxe Sürümü -- 279,00 TL

WWE 2K19 Season Pass -- 64,00 TL

Diablo III: Eternal Collection -- 89,00 TL

Diablo III: Rise of the Necromancer -- 39,00 TL

Yakuza 6: The Song of Life -- 121,73 TL (PS Plus ile ekstra %10 tasarruf edin)

Battlefield Dünya Savaşı Paketi -- 225,00 TL

Borderlands 2 VR -- 166,00 TL

F1 2018 -- 84,00 TL

RIDE 3 -- 179,00 TL

RIDE 3 - Gold Edition -- 239,00 TL

RIDE 3 - Season Pass -- 114,00 TL