PlayStation konsol ve oyun fiyatları düşüyor
Sony, yılbaşına sayılı günler kala PlayStation konsolu ve hatta PlayStation oyun fiyatlarında indirime gidildiğini duyurdu. İşte Sony'nin yeni fiyatları...
Teknoloji devi Sony, yılbaşı indirimleriyle ilgili sürpriz bir açıklama yaptı. 3 Ocak tarihine kadar sürmesi beklenen indirimler neticesinde PlayStation 4 Pro'nun fiyatı 3699 TL'den 2799 TL'ye kadar düşerken, PlayStation 4 1 TB FIFA 19 paketinde de fiyatlar 2999 TL'den 2199 TL'ye düştü. PlayStation VR paketleri de indirimlerden üzerine düşeni aldı ve fiyat 2699 TL'den 1799 TL'ye geriledi.
Ancak Sony'nin tek sürprizi oyun konsol fiyatlarındaki indirim olmadı. Oyun fiyatları da düştü. 11 Ocak tarihine kadar indirimli fiyat etiketiyle satılacak popüler PlayStation 4 oyunları ise şöyle:
Marvel’s Spider-Man: 249 TL
God of War: 199 TL
Detroit: Become Human: 139 TL
GranTurismo Sport: 139 TL
NBA 2K19: 249 TL
WWE 2K19: 219 TL
GTA V: 169 TL
NBA 2K Playgrounds 2: 149 TL
L.A. Noire: 99 TL
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