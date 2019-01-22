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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
22.01.2019 - 08:38, Son Güncelleme:

PlayStation fiyatları Türkiye'de indirime girdi

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PlayStation fiyatları Türkiye'de indirime girdi

Sony'nin popüler oyun konsolu PlayStation 4 ve PlayStation 4 Pro fiyatları, öğrencilerin sömestr tatiline girmesiyle birlikte indirime girdi.

Sony, PlayStation fiyatlarında indirime gitmeye karar verdi. Yarıyıl tatil kampanyası kapsamında PlayStation 4 Pro'nun fiyatı 3199 TL olarak belirlenirken, iki adet DualShock 4'e sahip olan 1 TB kapasiteli PS4 ise 2499 TL'den alıcısını bekliyor. 

Aynı paralelde PlayStation VR, PS Camera ve PS VR Worlds oyunlarını barındıran PlayStation VR paketi de indirime girdi ve fiyat 2699 TL'den 1799 TL'ye kadar düştü. Ancak fiyatı düşen sadece oyun konsolları olmadı. Bazı PS4 oyunlarında da kayda değer fiyat düşüşleri oldu. 

NBA 2K19, WWE 2K19, NBA 2K Playgrounds 2, Carnival Games ve GTA V, bugünden itibaren geçerli olmak üzere 21 Mart tarihine kadar indirimli fiyatlardan satılacak. Just Cause 4 ise 18 Ocak ile 4 Şubat tarihleri indirimli tavsiye edilen satış fiyatıyla raflardaki yerini alacak.

35 saat uçabilen 'akıllı drone'Çin, savaş alanlarında kullanılmak üzere 35 saat havada kalabilen insansız akıllı hava aracı Wing Loong I-D'yi tanıttı. Çin Havacılık Kurumu (AVIC) yaptığı açıklamada, geçtiğimiz pazar günü Çin'in batısındaki bir havaalanında ilk uçuş denemesi gerçekleştirilen drone'un testi başarıyla tamamladığı kaydedildi. Yüzde yüz Çin yapımı olan ve akıllı silah kategorisinde kullanılabilecek olan Wing Loong I-D, yüksek güçlü motoru ve geliştirilmiş aerodinamik özellikleri ile dikkat çekiyor.Özellikle askeri keşif uçuşları için tasarlanan drone, 10 adet duyarlı havadan vuruş füzesi taşıyabiliyor.400 kilogram taşıma kapasitesi olan insansız hava aracı, yakıt ikmali gerekmeden 35 saat boyunca uçabiliyor.
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