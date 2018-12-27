PlayStation Classic'in Türkiye fiyatı fena düştü
Sony'nin 799 TL'den Türkiye pazarına sunduğu retro oyun konsolu PlayStation Classic'in fiyat etiketinde büyük bir düşüş yaşandı. Yılbaşı indirimleri kapsamında cihazın yeni fiyatı bakın ne oldu?
Sony, sessiz sedasız PlayStation Classic'in Türkiye fiyatını aşağı çekti. 799 TL'den satılan ürün, bugünden itibaren 499 TL'den satın alınabilecek. Yani 300 TL'lik bir indirim söz konusu.
İçerisinde 20 oyunla birlikte gelen ve tasarımı itibariyle PlayStation 1 ile aynı olan cihaza yeni bir oyun eklenemiyor ve oldukça ufak bir tasarıma sahip. Ancak konsolu hack'lemenizle birlikte başka oyunlar da konsola eklenebiliyor.
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