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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Teknoloji
06.12.2018 - 08:16, Son Güncelleme:

PlayStation Classic'in meğer içinde gizli bir menü varmış!

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PlayStation Classic'in meğer içinde gizli bir menü varmış!

Sony'nin 24 yıl sonrasında ilk PlayStation'ı yenileyerek satışa sunduğu ve PlayStation Classic adını koyduğu retro oyun konsolunun gizli bir menüsü olduğu ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye dahil tüm dünyada satışa sunulan PlayStation Classic, beraberinde 20 klasik oyunla geliyor. Oyuncular diledikleri oyunu seçip oynayabiliyor; HDMI kablosuyla monitör veya televizyona bağlanabildiğinden kurulumu da hayli kolay ve ilk PlayStation sürümünün tasarımıyla bu retro sürüm hemen hemen aynı; tek fark boyutları ve işlevsiz CD ROM kısmı.

Diğer yandan Sony'nin cihazın içine normalde yapamayacağınız ayarlara el atabileceğiniz bir menü gizlediği ortaya çıktı.

Bunun için önce;

Öncelikle konsola bir USB klavye bağlamanız gerekiyor.
İlginç bir biçimde menüyü şu an Logitech ve Corsair klavyelerle açabiliyorsunuz.
Menüden oyunu seçtikten ve PS logosunu gördükten hemen sonra ESC butonuna basıyorsunuz.
Tam bu aşamada çeşitli ayarları yapabileceğiniz menü karşınıza çıkıyor.

Videoyu yükleyen YouTuber, ayarlarla cebelleşirken oyunların çalışmaz hale gelebileceği kadar işlerin karıştığından bahsediyor. Bu anlamda eğer konsola sahipseniz, bu ayarların ne olduğunu iyice araştırmadan pek de kurcalamamakta fayda olduğunu belirtelim.

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