Playstation Classic'in fiyatı fena düştü!
Sony'nin 24 yıl aradan sonra ilk Playstation'ı yenileyerek satışa sunduğu Playstation Classic bekleneni veremeyince fiyatında büyük indirime gidildi.
Geçtiğimiz aylarda Playstation Classic ismini verdiği konsolunu duyuran Sony, eski efsanesini tekrar hayata döndürmüştü. Büyük umutlarla çıkarılan konsolda beklenen satış sağlanamayınca fiyatında indirime gidildi.
İlk Playstation sürümünü Playstation Classic ile canlandırmayı hedefleyen Sony hayal kırıklığına uğradı. Aralık ayındaki tanıtımının ardından 100 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulan konsol geçtiğimiz günlerde 60 dolara kadar inmişti. Şimdi ise bazı ABD'li mağazalarda 40 dolara satıldığı görüldü.
Ülkemize ilk olarak 800 TL'lik fiyatla giriş yapan Playstation Classic, 2 aylık gibi bir süre ardından 450 TL'ye kadar düştü. Satış rakamlarının böylesine az olması oyun sayısındaki çeşitsizlik ve emülasyon problemleri gibi nedenlerden kaynaklandığı öngörülüyor.
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