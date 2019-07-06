PlayStation Classic'in fiyatı düştükçe düşüyor
Sony'nin PlayStation 1'in tasarımına sahip minik oyun konsolu PlayStation Classic'in, satışa sunulduğu ilk günden bu yana fiyatı sürekli düşüyor.
100 dolarlık fiyat etiketiyle ilk etapta raflardaki yerini alan cihaz, satışların beklenenin çok altında gitmesinden dolayı önce 40 dolara çekildi, sonrasında ise Temmuz ayı başından itibaren 25 dolara kadar indi.
PlayStation Classic, içinde yüklü 20 oyunla birlikte geliyor. Bu oyunlar PlayStation'ın ilk sürümünde büyük ilgi gören bu oyunları oynamak için herhangi oyun diskine de ihtiyaç duyulmuyor, oyunlar yüklü olarak geliyor.
3 Aralık'ta piyasaya sürülen PlayStation Classic; oyun seçimleri, emülasyon problemleri, kalitesiz oyun kolları gibi birçok nedenden dolayı oyunseverler tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu.
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