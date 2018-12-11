PlayStation Classic Türkiye fiyatı nedir?
Oyun severler arasında bir kült sayılan PlayStation Classic serisi yepyeni tasarımıyla 24 senenin ardından Türkiye dahil tüm dünyada tekrar satışa sunuldu. Peki PlayStation Classic Türkiye fiyatı ne oldu?
Nostalji düşkünü oyun severlerin favorileri arasında olan efsanevi oyun konsolu PlayStation Classic, 24 sene aradan sonra dijital tasarımıyla yeniden piyasaya sürüldü. Logo, düğme düzeni ve ambalajıyla birlikte orijinal konsol yapısı korunan yeni PlayStation Classic, orijinal versiyonuna göre yüzde 45 daha küçük konsoluyla satışa sunuluyor.
İki adet kablolu kontrol cihazı, TV’ye bağlanabilen HDMI kablosu ve oyunlar arası geçiş yaparken oyunları kaydetmeye olanak sağlayan sanal hafıza kartı ve 1 TB’lık sabit disk kapasitesiyle yeni PlayStation Classic 779 TL’den satışa sunuluyor.
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