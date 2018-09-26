PlayStation Classic ne zaman satışa çıkıyor?
Nintendo’nun yok satan NES Classic ve SNES Classic’lerinden sonra Sony‘den de benzer bir hamle geldi. Peki Sony'nin eski oyun konsolu PlayStation Classic ne zaman satışa çıkıyor?
Yeni çıkacak olan PlayStation Classic, 1994 yılında çıkan orijinal PlayStation ile neredeyse tamamen aynı görünüme sahip, boyut olarak ise orijinal halinden %45 daha küçük olacak. Boyut dışındaki en büyük farklılık ise arka kısımda bulunuyor. Orijinal halinde bulunan analog girişlerin yerinde, yeni nesil HDMI ve Micro-USB portları yer alıyor. Oyun kollarını da tamamen aynı tutan Sony, kolları kablosuz yapmak yerine, nostaljiyi korumak amacıyla kablolu oyun kolları üretecek gibi gözüküyor.
Konsol üzerindeki bütün düğmeler orijinalindeki gibi çalışıyor. Güç butonu konsolu çalıştırıyor. Reset butonu sizi ana menüye atıyor. Open butonu üst tarafta bulunan disk kapağını açıyor, böylece istediğiniz oyunun diskini bölmeye koyarak Playstation Classic üzerinden oynayabiliyorsunuz.
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