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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
02.01.2019 - 13:12, Son Güncelleme:

PlayStation 90 milyon satış rakamını devirdi

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PlayStation 90 milyon satış rakamını devirdi

Oyun devi Sony'nin popüler oyun konsolu PlayStation 4 satışları şirketin yüzünü güldürdü, toplamda 90 milyonluk satış adedini geçti. Nintendo da yüzü gülen bir diğer şirket oldu; 25 milyon barajını aştı.

Sony ve Nintendo'nun konsol satış rakamları ortaya çıktı. Buna göre Sony, bugüne kadar toplamda 90 milyon PS4 sistemi satmayı başarmış durumda. Nintendo Switch'te ise bu sayı 25 milyon seviyelerinde bulunuyor. Sony, daha önce yaptığı açıklamada 2018 sonu itibariyle toplamda 86 milyon adet PS4 satışı hedeflediklerini duyurmuştu. Ancak açıklanan bu son rakamlar, şirketin beklentilerinin de üzerinde oldu.

Nintendo Switch ise ABD’de mevcut konsollar arasında en hızlı satılan model ünvanına sahip. Yine geçtiğimiz haftalarda konsolun 22.9 milyon civarında sattığı açıklanmıştı. Sonraki dönemde konsoluın 2 milyon daha sattığı anlaşılıyor.


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