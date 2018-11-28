PlayStation 5'in (PS5) ilk görüntüsü yoksa bu mu?
Sony'nin uzun zamandır beklenen yeni oyun konsolu PS5'le ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. PS5'e ait olduğu iddia edilen bir görüntü internete sızdı; kullanıcılar heyecanlandı. Peki bu fotoğraf gerçek mi? PS5 ne zaman satışa sunulacak?
Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PS5'le ilgili henüz kimse hiçbir şey bilmiyor. Ancak daha önce yaptığı sızıntı haberlerle dikkat çeken Rozetked, bu kez PS5'e ait olduğunu iddia ettiği bir fotoğrafı dünyayla paylaştı, tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 2020 yılında satışa sunulması planlanan ve işlemcisinin AMD'den alacağı konuşulan PS5'le ilgili bu iddia ise daha sonra yalanlandı.
Yani paylaşılan görüntünün gerçek PS5'le bir ilgisinin bulunmadığı netleşmiş oldu. Böylece kullanıcıların sabırsızlıkla beklediği PS5'le ilgili yine hayaller suya düşmüş oldu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle